Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Au tribunal de Wamy » Tome I de Valencia Iloki Engamba

A travers ce roman épistolaire publié aux Editions du Panthéon, l'auteure relate, en 35 pages, la réalité professionnelle de Wamy, magistrate, dans une suite de correspondances adressées à Olomi.

A son premier essai, Valencia Iloki Engamba nous raconte l'histoire de Wamy, jeune magistrate pleine de courage qui fait face aux dures réalités de son métier. Elle tente d'améliorer les choses grâce à des courriers anonymes dénonçant tout ce qui la révolte. Dans ce combat, elle voit ses efforts violemment contrés par la corruption et la nonchalance procédurières de ses pairs.

Inexpérimentée par son âge professionnel, mais incroyablement ancrée et passionnée par le droit, Wamy est révoltée par la manière dont la justice est rendue, à telle enseigne qu'elle en fait un « combat inutile », mais toujours utile, selon elle, pour la postérité et la connaissance des droits et devoirs des habitants de la ville d'OB2O, sa ville natale.

Dans le but de changer les habitudes, la dépravation des mœurs et la dégénérescence judiciaire, Wamy s'est mise dans une posture de comparaison entre son lieu de travail et celui où exerce Olomi, son bien-aimé, qui travaille dans une autre ville. Elle espère de cette façon éradiquer les mauvaises pratiques au sein de son tribunal.

Issus de familles aristocratiques assez modestes, les deux juristes caressent l'ambition de se construire un petit tribunal parfait au bonheur de Wamy : un tribunal de l'utopie.

Aidée par un amour retrouvé, arrivera-t-elle à faire triompher la vérité et la justice ? Une fiction littéraire à suivre dans la prochaine édition qui, selon l'auteure, sera constituée de lettres écrites par Wamy à Olomi en réponse à ses questions sur la réorganisation des conditions de travail des juges de la ville d'OB2O et le fonctionnement de ce tribunal.

Valencia Iloki Engamba est une magistrate congolaise, juge civile et correctionnelle au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville. Elle a été attachée au département des Affaires juridiques et des droits humains à la présidence de la République du Congo et assistante administrative au cabinet du président de la Cour constitutionnelle.

Présidente du conseil d'administration de l'association « Accès droit pour tous », elle organise au profit des étudiants en droit de niveau master des séminaires de formation basés sur la « qualification des faits saisis par le droit ». Valencia iloki Engamba est auteure de nombreux articles juridiques.