Sénégal: Relance de l'économie sénégalaise - La douane dévoile le plan d'action de sa contribution

L'administration douanière entend jouer pleinement sa partition dans la relance de l'économie nationale. Elle a, à ce titre, décliné les grands axes de sa contribution à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la douane présidée par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Les douaniers ne souhaitent pas être en reste dans la mise en œuvre du Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap 2A) pour la relance de l'économie. Et lors de la Journée internationale de la douane, célébrée hier, à Dakar, le directeur général des Douanes, AbdourahmaneDièye, a fait part des orientations de leur plan d'action. Il soutient qu'au-delà du plan mis en place par le Gouvernement, il existe des cadres de réflexion et d'échanges avec les armées, la police... sur le plan interne. La même approche est de mise sur le plan international avec notamment la Gambie. Cette dynamique unitaire, selon lui, les conforte dans la logique d'une gestion coordonnée des frontières, privilégiant la collaboration avec les administrations et services présents aux zones frontalières. À ces initiatives s'ajoutent des programmes en cours de mise en œuvre relatifs en particulier à l'interconnexion des Systèmes de transit (Sigmat) à l'échelon sous-régional et au projet d'Opérateurs économiques agréés (Oea).

Autant d'initiatives qui devraient participer davantage à consolider la chaîne logistique comme vecteur de relance alliant à la fois sécurité et facilitation des échanges. Toutefois, le Dg estime que le défi important de la maitrise des flux de marchandises par voie électronique interpelle les douanes. À cet effet, l'administration des douanes est engagée à l'étude du Cadre des normes pour le commerce électronique transfrontalier proposé par l'Organisation mondiale des douanes (Omd) sur la question aux fins de son adaptation au contexte de la pandémie de la Covid-19.

L'autre dispositif de la stratégie des douanes porte sur l'impératif d'adopter les technologies de pointe (drones, par exemple), et d'encourager la digitalisation des procédures douanières. « Une des leçons à tirer de cette pandémie est de promouvoir l'économie numérique en visant une forte maturité digitale des procédures douanières. La dématérialisation des procédures est déjà un acquis pour les douanes sénégalaises et sert de fondement pour le vaste chantier de la digitalisation et de la numérisation », affirme le Dg des Douanes. D'ailleurs, la Direction générale des douanes a déjà mis en production l'outil d'aide à la décision reposant sur l'informatique décisionnelle appelée aussi Business intelligency (Bi). M. Dièye estime aussi que l'avenir des douanes sénégalaises peut être appréhendé avec confiance à travers le triptyque recettes-facilitation-sécurisation. Et la symbiose recherchée reposera sur l'informatisation, la digitalisation et la modernisation des procédures conformément aux axes de la Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme (Srmt) et au Programme de modernisation de l'administration des douanes (Promad) en phase d'élaboration.

Mettre la digitalisation des procédures au cœur des actions douanières

La célébration de la Journée internationale s'est déroulée à la Direction générale des douanes, en présence du ministère des Finances et du Budget qui a présidé la cérémonie. Dans son intervention, Abdoulaye Daouda Diallo a insisté sur la nécessité de miser sur l'utilisation des services technologiques pour permettre à l'administration douanière d'être plus performante. « L'action de tous les jours de la douane doit reposer sur des procédures digitalisées et dématérialisées combinant à la fois des vertus de simplicité, de prévisibilité et de réduction des coûts », soutient le ministre. Il se féliciteégalement des efforts consentis par les soldats de l'économie en termes de mobilisation de recettes.

En effet, la Douane a réalisé des performances l'année dernière. C'est plus de 1020 milliards de FCfa de liquidations qui ont été comptabilisés dans le système d'information Gaindé, au 31 décembre 2020 contre 985 milliards de FCfa en 2019. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, la Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme (Srmt) et le Plan de modernisation de l'administration des douanes (Promad) devraient constituer le terreau fertile de l'éclosion, dans la consolidation, d'une douane plus résiliente et plus performante au service des populations. Le ministre s'est réjoui du thème de l'édition 2021 de la Journée :« Résilience, relance, renouveau : la Douane au service d'une chaîne logistique durable ». Il estime que ce sujet est d'une « brulante actualité », car invitant la communauté douanière à réfléchir sur la recherche de solutions de sortie de crise.