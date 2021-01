Egypte: Le pays classé 1e aux niveaux du MO et de l'Asie de l'ouest dans l'autonomisation de la femme

L'Egypte a travaillé à la mise en œuvre du 5e objectif du développement durable, l'égalité des sexes, et accéléré l'adoption de politiques soutenant l'autonomisation de la femme pendant l'épidémie du coronavirus, ce qui lui a valu la première position en la matière aux échelons du Moyen-Orient et de l'Asie de l'ouest dans un rapport de l'ONU et du PNUD, a déclaré mardi la ministre de la coopération internationale, Rania El-Machat.

Intervenant lors de la séance sur l'égalité des sexes et les politiques de redressement, tenue virtuellement dans le cadre du Forum économique mondial "Davos 2021", Mme El-Machat a indiqué que l'épidémie du coronavirus avait prouvé l'impossibilité pour un Etat, une institution ou une personne de surmonter, individuellement, les défis économiques et environnementaux provoqués par la crise sanitaire.

Tenir compte de l'autonomisation de la femme dans l'élaboration des politiques de réponse à l'épidémie est d'une extrême importance pour renforcer la parité des sexes et impulser les efforts de développement, a indiqué Mme El-Machat.

Les mutations survenues sur les marchés du travail à l'international en raison de la pandémie est une bonne occasion pour intégrer la notion d'égalité des sexes afin d'affermir l'autonomisation de la femme, a-t-elle dit, expliquant que la femme avait fait preuve d'une grande flexibilité et capacité à gérer ses engagements au foyer comme au travail.

Mme El-Machat a passé en revue le lancement de "l'instrument catalyseur pour combler l'écart entre les sexes", en juillet 2020, par son ministère, avec la collaboration du Conseil national de la femme et le Forum de Davos, le premier du genre en Afrique et au Proche-Orient, qui constitue un exemple de coopération entre les secteurs publics et privés.

Cet instrument, qui est essentiel dans l'agenda de réforme de l'Egypte, a été lancé pour l'adoption de mesures proactives pour soutenir l'autonomisation économique de la femme, via des politiques inventives pour promouvoir l'égalité des sexes, la diversité et l'intégration, a conclu la ministre de la coopération internationale.