Egypte: Arrivée de la machine de forage profond à la station Kit-Kat (3e ligne du métro)

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly, accompagné du ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a assisté mercredi à l'arrivée de la machine de forage profond à la station "Kit Kat", qui est la dernière station de la première partie de la troisième phase du métro du Grand Caire, après l'achèvement des travaux d'excavation du tunnel entre les stations "Zamalek" et "Kit Kat", de 929 mètres de long.

Y ont également assisté les ministres de l'électricité et des énergies renouvelables, des finances, du logement, des services publics et des communautés urbaines, le gouverneur de Gizeh, le président de la Commission des transports à la Chambre des représentants, le président de l'Autorité nationale des tunnels et l'ambassadeur de France au Caire et ambassadeur de l'Union européenne.

L'État, a affirmé M. Madbouly, entreprend des pas accélérés vers l'avancement de tous les secteurs, en particulier le secteur des transports, auquel le président Abdel Fattah El-Sissi, accorde un intérêt particulier vu son impact direct sur la vie quotidienne du citoyen, et son rôle vital dans la réduction de l'embouteillage et de la pollution, indiquant que le métro est considéré comme l'un des moyens de transport propres et que les projets, qui y sont liés, sont mis en œuvre selon les derniers systèmes technologiques, d'une manière qui contribue à améliorer le niveau de service dispensé au citoyen.

Il a également souligné que de nombreux projets de transports en commun étaient mis en œuvre pour relier les différentes parties de la république, d'une manière qui sert les objectifs de développement et contribue à faciliter le déplacement des citoyens.

Le ministre des Transports a fait remarquer que la troisième phase de la troisième ligne est de 17,7 km de longueur et comprend 15 stations, et que le taux d'achèvement global de cette phase est de 49%, et que la première partie, assurant la liaison Ataba/Kit Kat d'une longueur de 4 km, sera ouverte en décembre 2021 ajoutant que le coût de la troisième phase s'élève à 40.7 milliards de LE alors que le coût total de la troisième ligne est de 97 milliards de LE.

La direction politique a ordonné l'expansion en matière de réseau de métro et la mise en place d'un réseau de transport géant de traction électrique, ami de l'environnement, ce qui constitue un bond en avant majeur dans les moyens de transport en Égypte, a-t-il noté.