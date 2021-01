Congo-Kinshasa: FPAU - Le Patriarche Kitenge Yesu en réunion stratégique !

Fer de lance dans l'accompagnement des actions du Chef de l'Etat, les FPAU sont plus que déterminées à matérialiser la nouvelle philosophie de Félix Tshisekedi, à savoir : l'Union sacrée de la nation.

C'est dans cet esprit que le Patriarche Kitenge Yesu, Haut Représentant du Chef de l'Etat, Autorité morale des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS, a procédé au dernier réglage de la Charte de l'Union Sacrée de la nation proposée par son regroupement politique. "Il nous faut de réflexion pour que l'Union sacrée apporte la solution aux questions cruciales de la vie sociale, économique et politique dans notre pays". C'est par ces mots que le Patriarche Kitenge Yezu s'est exprimé devant une vingtaine de membres de la Coordination et de l'Exécutif des FPAU réunis à leur nouveau siège.

Des mots qui disent à eux seuls toute la détermination gardée en cet épisode crucial de l'Histoire congolaise. Kitenge Yesu et ses troupes gardent encore à l'esprit le sévère diagnostic du Président de la République fait à l'issue de ses consultations : «Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition ; la formation d'un gouvernement d'Union sacrée de la Nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'Etat aura la feuille de route du prochain gouvernement issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit», dixit Félix Tshisekedi.

Pour mettre fin à la traversée du désert, le Patriarche Kitenge Yezu, s'appuyant sur son expérience, sa sagesse, n'a pas eu d'autre choix que de se rapprocher de ses membres pour prendre l'initiative de convoquer une importante réunion stratégique qui s'est ténue au nouveau siège des FPAU situé sur le boulevard Triomphal. L'objectif est d'associer tous ceux qui se disent dépositaires de la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à donner une réponse aux préoccupations du peuple congolais. Il était question de faire un état des lieux du fonctionnement, d'abord et ensuite, sur les enjeux politiques de l'heure. Quelques délégués de deux organes constitutifs notamment, le Bureau de la Coordination et le Bureau Exécutif ont pris part à cette rencontre stratégique de haut niveau.

Pour cette première rotation, une vingtaine de membres étaient autour de la table pour mener des réflexions autour de l'Union sacrée de la nation, une vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que Kitenge Yezu, le number One des FPAU tient mordicus à sa réussite pour que les Congolais retrouvent leur fierté d'appartenir à leur pays, la RD-Congo. Très réputé pour sa sagesse, il a accompagné le Chef de l'Etat dans les consultations qui ont conduit au choix des délégués et à sa minutieuse organisation. De coup de maître, il a été à la base de la mise en place d'un Secrétariat Exécutif qui s'est, par la suite, transformé en bureau stratégique avec mission d'apporter des réflexions et suggestions pour la réussite de la vision salutaire du Chef de l'Etat.

FPAU : Fer de lance dans l'accompagnement des actions du Chef de l'Etat

Par rapport aux travaux de cette grande rencontre, l'Autorité morale des FPAU a apprécié à sa juste valeur les déclarations politiques combien pertinentes dressées et très fortes en réplique aux attaques dirigées contre le Président de la République. Il a, à cette occasion, motivé les Hauts cadres des FPAU à continuer dans cette lancée. Il a été en plus exprimé sa satisfaction pour le fonctionnement des FPAU qui constituent, selon lui, le fer de lance dans l'accompagnement des actions du Chef de l'Etat qui remontent du mois de janvier 2019 à ce jour et pour le futur.

Il ressort de cette réunion que désormais l'Union sacrée de la nation constitue l'épicentre de leur activité. A cet effet, le cahier des réflexions que Kitenge Yezu avait initié a été débattu au cours de cette séance de travail que le Prof Bwassa a eu le privilège de diriger la Commission instituée à cet effet sous l'encadrement de l'Honorable Elysée Bokumwana, Coordonnateur a.i des FPAU. Ce document de travail assorti des recommandations annotées par le Patriarche Kitenge concerne la formation du gouvernement qui sera issu de la nouvelle majorité parlementaire, les entreprises du portefeuille, la territoriale, la diplomatie, la modification de la loi électorale, la reconfiguration de la CENI. Ledit document de travail sera adopté à la deuxième réunion des délégués de la Coordination et de l'Exécutif n'ayant pas été présents à la première réunion.

Les grandes lignes de ce document sont centrées sur la Charte de l'Union sacrée de la nation, la formation du prochain gouvernement, le fonctionnement de l'Union sacrée de la nation et plus tard à l'ouverture de l'Union sacrée de la nation qui constituera une majorité parlementaire dans les quinze jours à venir. Pour les FPAU, l'Union sacrée de la nation est ouverte aux sénateurs, députés nationaux et extraparlementaires, aux leaders politiques, aux gros calibres et pourquoi pas les mobutistes dans le but de préparer les élections de 2023. Yezu Kitenge a, en outre, apprécié à sa juste valeur le travail abattu par les FPAU dans le recrutement de nouveaux adhérents. Parmi eux, on compte des députés nationaux honoraires, les personnalités politiques dont il y a, entre autres, des ministres et sénateurs honoraires ainsi que les hommes d'affaires et Associations. Le Représentant du Chef de l'Etat a insisté pour que les travaux de finissage du nouveau siège se terminent le plus vite que possible.

Travailleur inlassable

Travailleur inlassable dont l'âge ne compte pas, pour lui, a plus de 70 ans révolus, le Patriarche Kitenge Yezu, le tomatier pour les intimes, se recycle toujours. Depuis la rébellion soutenue par les communistes, très jeune il a côtoyé Mao Tsé Toung, Che Guevara, le Président Egyptien Nasser ; et avec les nationalistes tels qu'Antoine Gizenga, Gbenye Christophe, Laurent-Désiré Kabila... Kitenge Yezu n'a rien perdu de sa hargne politique. Il repart cette fois-ci à la reconquête du deuxième mandat de Félix Tshisekedi en 2023, accompagné de fidèles des fidèles depuis le Rassemblement et aujourd'hui ils se retrouvent aux FPAU. Il entend fédérer l'Union sacrée de la nation autour de Félix Tshisekedi. Téléphone à gauche pour répondre au déferlement des appels, d'une part et, de l'autre, un agenda très chargé des audiences sollicitées pour accueillir des gros poissons, un communicant patenté avec des tweets percutants et très appréciés sur le plan national et par la communauté internationale qui sont parfois inquiétants et plus rassurants pour la sécurité du Chef de l'Etat.