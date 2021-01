Congo-Kinshasa: Electrification des milieux ruraux - ANSER organise une cérémonie de levée des fonds

Dans le cadre de l'électrification des milieux ruraux en République Démocratique du Congo, l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieu Rural et Périurbain, ANSER en sigle, organise sous le haut patronage du Président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une levée des fonds pour la capitalisation du « fond Mwinda », qui vise le financement de la réalisation de l'opération d'électrification hors réseaux des milieux reculés de la RD Congo. Dans l'optique de mener à bien cette collecte des fonds, une réunion de travail s'est ténue lundi 25 janvier dernier, avec la participation du Conseiller Principal au Collège Mines et Energie de la présidence, M. Ablavy Eboma ainsi que les membres de différents services et cadres des entreprises concernées dans ce projet.

Le «fonds Mwinda» a été lancée par l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieu Rural et Périurbain le 24 novembre 2020 avec pour but ultime, celle de financer des projets en vue de favoriser l'accès des populations rurales à l'énergie électrique.

En effet, l'objectif poursuivi par l'ANSER dans l'organisation de la cérémonie de levée de fonds pour le compte du « fonds Mwinda » est celle de susciter l'engouement des bailleurs des fonds afin de réaliser rapidement le projet d'électrification des milieux reculés.

Ce projet d'électrification des milieux ruraux est une vision particulièrement portée par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait évoqué au début de son mandat son désir d'électrifier toute la République Démocratique du Congo, étant donné que l'électricité est indispensable pour le développement efficace d'un grand pays comme le Congo.

Ainsi, à l'issue de la cérémonie de levée des fonds qui se fera cette semaine, l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services Energétiques en milieu Rural et Périurbain pourra déterminer le début des travaux d'électrification des territoires reculés.