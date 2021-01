Gabon: "Éduquer les jeunes filles à l'usage du numérique responsable !" Virginie Mounanga

Plusieurs vidéos montrant des scènes obscènes des jeunes des lycées et collèges du Gabon ont enflammé les réseaux sociaux le week-end écoulé. Le Gouvernement via le ministère de l'Education a pris des mesures qui s'imposent. Les appels à la condamnation, aux exclusions se sont donnés rendez-vous. Invitée sur une chaine nationale, Virginie Mounanga, Directrice générale et Fondatrice de l'Agence de Communication et webmarketing Blanc Cristal s'est exprimée sur la question.

Plus les jours passent, plus je reçois des vidéos qui me mènent à durcir le message ! La sanction pour ces vidéos obscènes, oui. Mais la sensibilisation de masse nous interpelle encore plus avec des ambassadeurs dans chaque établissement !

De manière pragmatique, le programme « Prévention web » des classes culturelles numériques propose :

1. Des ateliers de sensibilisation distincts pour filles et garçons avec remise de certificats après examens ;

2. L'ouverture d'un club numérique dans chaque établissement ;

3. Des ambassadeurs dédiés sur chaque club numérique avec une brigade numérique qui se chargera de dénoncer les comportements déviants via les plateformes digitales, stopper le partage des fake news en milieu scolaire ainsi que les vidéos obscènes ;

Nous parents, acteurs du numérique devons sérieusement nous engager pour stopper la dépravation des mœurs dans nos établissements publics, privés et partout ailleurs !

Le monde évolue certes, mais nous devons continuer de transmettre les bonnes mœurs à nos adolescents face aux changements et aux défis de la transformation numérique.

Éduquer les jeunes filles à l'usage du numérique responsable ! Au delà du choc de ces vidéos, nous devons continuer la sensibilisation pour arrêter la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux, afin que d'autres modèles de comportements se construisent, tout en respectant notre patrimoine culturel ! Une jeunesse éduquée sur les dérives d'internet produit toute la différence !

Je remercie Gabon 24 qui m'a invitée en direct du JT : Intéresser les jeunes à des fonctions essentielles du digital et non à ces attitudes abjectes qui ne valorisent pas notre jeunesse !

Sensibilisation - Formation - Encadrement à l'utilisation responsable d'Internet.