Congo-Kinshasa/Cameroun: Un quart de finale explosif samedi à Douala

La loterie de la compétition a décidé ! Les Léopards de la RDC en nombre réduit, voire très réduit, affrontent les Lions Indomptables du Cameroun samedi 30 janvier, au stade Japoma, à Douala, en quart de finales de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations, Chan Cameroun 2020.

Partis de Kinshasa pour Douala où ils ont été logés dans le groupe B, puis passées à Yaoundé où ils ont joué le match de la troisième et dernière journée contre le Niger, les Léopards sont rentrés mardi 26 janvier, à Douala. Là, ils vont démarrer ce mercredi les préparatifs de ce match de tous les enjeux contre le pays organisateur. Les Léopards ont arraché leur qualification lundi en battant les Menas du Niger 2-1, dans les conditions difficiles.

L'entraîneur Pamphile Mihayo qui fait l'intérim de Florent Ibenge malade, indique qu'ils vont préparer ce quart de finales avec les mêmes conditions, et les Léopards s'en sortiront : «nous allons rester sereins et préparer calmement ce match contre le Cameroun. Nous allons le faire presque dans les mêmes conditions. Il y a des choses à améliorer, et préparer notre équipe selon le jeu de notre adversaire qui met le physique au premier plan», a-t-il déclaré aussitôt après le match contre le Niger.

Du reste, Pamphile Mihayo a remercié le groupe pour les efforts fournis, bien que décimé par le coronavirus qui frappe 16 membres de la délégation, dont 12 joueurs. Cependant, Mihayo reste optimiste que d'ici avant samedi, certains joueurs seront testés négatifs et pourraient rejoindre le groupe. Avis partagé par Florent Ibenge qui cite même déjà les noms de Matampi et Issama Mpeko pour renforcer l'équipe. Lui-même Ibenge n'exclut pas son retour vu le traitement qui a été bien suivi. Les Léopards n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Match de tous les enjeux...

Pour leur part, les Lions indomptables critiqués pour leur médiocre performance lors de leur match contre les Etalons, veulent rétablir la confiance avec leur public à l'issue de ce match contre la RDC, un match pourtant à élimination directe. Il y aura soit la victoire, soit la défaite. Il n'y aura pas de match nul. Malgré cela, l'entraîneur Mpile des Lions Indomptables, a rassuré le public qu'ils amélioreront leur performance lors de ce match contre la RDC.

«Le Burkina Faso a présenté une excellente équipe, jouant un football fantastique. Entre bien jouer et ne pas se qualifier, je préfère me qualifier pour le tour suivant plutôt que bien jouer et être éliminé», a déclaré Mpile, promettant de faire mieux en quart de finale.

Film du match RDC-Niger

Les Nigériens ont été les premiers à menacer dès la 3ème minute sur un mauvais dégagement de Saidi Baggio, le gardien inattendu des Léopards. A la 27ème minute, sur un centre du demi-terrain d'Inonga Baka, Dark Kabangu saute plus haut que tout le monde et trompe le gardien nigérien Abdoul Razak Halidou pour l'ouverture du score. Score à la mi-temps.

A la reprise, les Menas tentent de pousser encore, mais stopper à la régulière par les Léopards dominateurs sur terrain. Mais lorsqu'ils vont lâcher, les Nigériens ne vont pas hésiter d'égaliser sur un centre bien appliqué de Harouna Amadou, sur Moussa Issa Mossi d'une tête directement dans les bois de Saidi Baggio. L'on jouait la 73ème minute.

Touchés, les Léopards repartent alors à la chasse, jusqu'à obtenir le wining goal dans les temps additionnels par l'entremise d'Amédée Masasi, qui a profité d'un mauvais dégagement du gardien nigérien. Masasi se spécialise par des buts tardifs.

Ainsi, les Léopards terminent la phase de poule sans défaite, premiers du groupe avec 7 points.