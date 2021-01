Congo-Kinshasa: Eteni Longondo chez Simon Kimbangu

Le Ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo a rencontré ce mardi 26 janvier, le chef spirituel de l'église Kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, au Centre d'accueil de l'église Kimbanguiste.

Une rencontre qui a d'abord commencé par les salutations du Ministre Eteni pour la première fois depuis sa nomination. Les deux hommes ont aussi parlé du secteur de la santé d'autant plus que l'église Kimbanguiste dispose de beaucoup d'hôpitaux professionnels.

Durant leurs échanges, le patron de la santé a partagé avec son interlocuteur, la volonté de l'Etat congolais de collaborer avec l'église Kimbanguiste pour améliorer la santé du peuple congolais en utilisant aussi les hôpitaux de cette confession religieuse.

Les deux personnalités se sont convenues de continuer avec les discussions entre les responsables de santé de l'église Kimbanguiste et le cabinet du Ministre dès ce jeudi 28 janvier. « Je suis venu voir le chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani pour d'abord lui présenter mes salutations depuis ma nomination et nous avons parlé du secteur de la santé. Sur nos propositions faites, le chef spirituel qui est congolais était très positif et il a très bien accueilli notre proposition et nous pensons que la collaboration va très bien se passer », a déclaré le patron de la santé.

S'agissant de la situation sanitaire actuelle du pays dominée par la Covid-19, le ministre de la santé a martelé sur le respect strict de l'observation des gestes barrières qui estime que la deuxième vague du coronavirus est plus virulente que la première et que le taux de contamination est plus élevé que lors de la première vague.