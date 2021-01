Gambie: La hausse quotidienne des prix des produits de base - Une source d'inquiétude

Des Gambiens issus de toutes les couches sociales et professionnelles ont exprimé leurs préoccupations, frustrations et colère suite à la hausse quotidienne des prix des produits alimentaires de première nécessité dans les marchés et boutiques.

Le pays a connu ces derniers mois une hausse quotidienne des prix des produits alimentaires de première nécessité telles que le riz, le sucre, l'oignon, le poisson, l'huile végétale de cuisine et l'huile de palme - une situation qui est une source d'angoisse et de préoccupation en particulier pour ceux qui fréquentent les marchés et les consommateurs.

Certains ont exprimé leur mécontentement tandis que d'autres sont inquiets pour la survie quotidienne de leurs familles due à l'incertitude causée par la hausse des prix.

Les commerçants et consommateurs ont exprimé leurs incertitudes et frustrations lors d'un reportage réalisé par le journal The Point, et ce, afin de dévoiler les causes réelles de la situation actuelle.

Selon eux, la récente hausse des prix de produits de première nécessité est une source d'inquietude.

Omar Hydara, un boutiquier, a déclaré qu'un sac de sucre coûte présentement 1350 dalasis contre 1250 dalasis auparavant. Le sac de riz également coûte aujourd'hui 1250 dalasis contre 1075 dalasis de par le passé."

" Il est vrai que je suis vendeur dans une boutique et que normalement, j'achète des produits pour la boutique. Mais les prix des produits de première nécessité augmentent quotidiennement. Les populations font face à de réelles difficultés due à la hausse constante des prix de produits alimentaires de première nécessité" a-t-il explicitement déclaré.

Binta Bojang, une vendeuse de marché a Brikama dans la Région de West Coast, a déclaré que normalement elle vend du poisson en vue de pouvoir acheter des denrées alimentaires de base telles que le riz, l'huile de cuisine et l'oignon, des produits qui servent à nourrir sa famille. Mais selon elle, ces produits sont de plus en plus coûteux et inabordables due à la hausse fréquente des prix.

" Il ne me reste plus qu'à exhorter le gouvernement à résoudre le problème de la hausse fréquente des prix des produits de première nécessité. Je ne peux croire qu'un récipient de 20 litres d'huile végétale coute présentement 1300 dalasis tandis qu'une tasse coûte 15 dalasis. Idem pour le sac de riz qui coûte présentement 1250 dalasis tandis qu'une mesure de riz coûtait 12 dalasis auparavant.

" Un récipient de 20 litres d'huile de palme coûte présentement 1350 dalasis tandis qu'auparavant il coûtait 1150 dalasis. Un sac d'oignons également coûte présentement 700 dalasis tandis qu'il ne coûtait que 450 dalasis".

Et ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'un panier de poissons (bonga) coûte maintenant 400 dalasis tandis qu'un seul poisson coute 2.50 dalasis. "Cela est vraiment préoccupant pour notre pays" a-t-elle déclaré.

Fatou Jammeh, également vendeuse au marché, a déclaré qu'elle est maintenant obligée de retourner à son domicile avec des produits normalement destinés à la vente car les clients se plaignent constamment de la hausse des prix.

" Nous n'avons pas d'autres choix que de retourner à la maison avec nos produits qui étaient destinés à la vente, et ce, parce que les consommateurs se plaignent constamment des prix qui sont présentement élevés. Certaines personnes ne prennent plus la peine de venir au marché pour faire des achats."

"Cela est due au prix élevé des denrées alimentaires, en particulier l'huile de palme, le poisson et l'oignon, que je vends au marché normalement" a-t-elle déclaré.