Ile Maurice: Réunion de l'Opposition - Un rassemblement contre un gouvernement 'maléfique'

Ils donnent rendez-vous aux Mauriciens le 13 février à 14 heures à la municipalité de Port-Louis.

Les leaders des partis de l'opposition, dont Arvin Boolell, Xavier-Luc Duval, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam s'activent pour préparer l'événement. «Cette marche vient d'une volonté politique mais avec pour but de soutenir les citoyens », dixit Arvin Boolell. «Nous voulons faire passer un signal fort à la majorité. Nous vivons trop d'injustice et ce gouvernement a un effet maléfique sur le pays».

En sus de cet événement, l'opposition dit souhaiter ' élargir leur espace' en invitant d'autres figures dont Dev Sunnasy et Ivor Tan Yan du parti 100% Citoyens, les activistes Bruneau Laurette et Ivan Bibi ainsi que plus de 430 groupes de mouvements syndicaux à rejoindre la discussion. D'ailleurs, une réunion des trois partis aura lieu ce vendredi et aura comme invité Roshi Bhadain.

En ce qui est des propos sur l'opposition du représentant de l'OMS, Laurent Musango, hier lors du lancement de la campagne de vaccination, Arvin Boolell parle d'impair diplomatique.

Finalement, ce dernier demande d'avoir plus de clartés sur les vaccins du Covid-19 qui seront administrés aux Mauriciens, et qu'en raison du congé parlementaire plusieurs questions liées à l'affaire d'emploi fictif de Yogida Sawmynaden et sur le Wakashio ne peuvent malheureusement pas être posées au parlement.