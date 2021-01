Egypte: La culture est la base du développement durable et de la construction de l'homme

La ministre de la Culture, Inas Abdel Dayem, a affirmé que le président Abdel Fattah Al-Sissi accordait un grand intérêt au secteur de la culture et des arts étant considéré comme la base du développement durable et de la construction de l'Égyptien.

Lors d'une séance publique mercredi de la chambre des députés consacrée à l'audition des ministres du gouvernement de M. Moustafa Madbouly sur leur position de l'application du programme du gouvernement (L'Égypte démarre 2018-2020), Mme Abdel Dayem a entamé son communiqué par la projection d'un documentaire sur les activités de son Ministère au cours de la phase précédente, ainsi que les conférences, séminaires et initiatives les plus importants lancés au cours de cette période.

Le programme du ministère, a-t-elle souligné, repose sur sept axes principaux à exécuter avec 13 autorités qui en relèvent et un certain nombre d'organisations de la société civile pour reconstruire la personnalité des citoyens conformément aux valeurs égyptiennes, développer les institutions culturelles et les valeurs positives dans la société, lutter contre l'extrémisme intellectuel, mettre en place un programme de leadership culturel et promouvoir le patrimoine égyptien.

Le ministère de la Culture, a-t-elle fait remarquer, s'efforce de valoriser les valeurs de citoyenneté, d'approfondir la loyauté et l'appartenance à l'identité égyptienne, ainsi que de promouvoir les divers domaines culturels et artistiques d'une manière créative et innovante et d'encourager les personnes talentueuses et créatives ajoutant que le ministère œuvre pour soutenir et diffuser les industries culturelles sans discrimination afin de parvenir à la justice culturelle, en plus de renforcer la "force douce" de l'Égypte pour réaliser son leadership sur la carte culturelle mondiale.

La ministre a affirmé que la culture est un droit pour tous les citoyens, garanti par l'État, soulignant la mise en œuvre et le respect de la vision de l'Égypte 2030.