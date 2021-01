Egypte: Le pays et la Suisse examinent les moyens de renforcer la coopération

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, a affirmé, mercredi, le souci du gouvernement de renforcer la coopération avec la Suisse dans les divers domaines économiques, notamment la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays, et de s'accorder sur une vision commune des perspectives de coopération future au niveau économique.

Lors de son entretien avec l'ambassadeur de Suisse au Caire, Paul Garnier, pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays pendant la prochaine phase, Mme Gamea a souligné le souci de l'Égypte d'activer l'accord signé avec les pays du groupe AELE, et de faciliter l'accès des exportations égyptiennes de cultures agricoles, commerciales et alimentaires.

Elle a indiqué que l'Égypte tenait à renforcer ses relations de coopération avec la Suisse, notamment aux niveaux commercial et d'investissement, soulignant l'appréciation de son pays pour le partenariat stratégique noué avec la Suisse et la nécessité d'efforts internationaux concertés pour parvenir à une reprise économique des répercussions de la pandémie de Coronavirus.

Mme Gamea a aussi affirmé la volonté de la partie égyptienne d'augmenter le volume des échanges commerciaux avec la Suisse, alors que le volume des échanges entre les deux pays atteignait, en 2020, environ 960 millions de dollars, soulignant les efforts du gouvernement égyptien pour augmenter les exportations vers le marché suisse.

La Suisse se classe au 15e rang dans la liste des pays investissant sur le marché égyptien, où elle contribue à des projets avec un capital de 2.179 milliards de dollars dans 433 projets, a-t-elle précisé, ajoutant qu'il existait des opportunités d'investissement distinctes pour les milieux d'affaires suisses sur le marché égyptien, notamment à la lumière des réformes économiques adoptées par le gouvernement dans le but d'améliorer le climat des affaires.

Pour sa part, M.Garnier, a affirmé le souci de son pays de renforcer la coopération économique conjointe avec l'Égypte, notamment à la lumière des relations stratégiques qui lient les deux pays, soulignant que l'Égypte est le plus grand marché pour les exportations suisses sur le continent.

Il a également valorisé le grand rôle et les efforts déployés par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour soutenir l'industrie et l'économie égyptienne pendant la crise du Coronavirus, soulignant son souci de renforcer la communication avec le ministère en organisant une réunion périodique pour examiner les développements de la coopération entre les deux parties et s'efforcer de surmonter les obstacles auxquels peuvent faire face les entreprises suisses qui investissent en Égypte.