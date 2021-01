Congo-Brazzaville: Santé publique - Le pays doté d'un document de riposte contre la tuberculose et le VIH/SIDA

Le document du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) sur la composante VIH/sida et tuberculose a été signé, le 26 janvier, entre la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, et le représentant résident du Pnud au Congo, Maleye Diop.

Le projet mettra en valeur les expériences et expertises de l'ensemble du système en vue d'assurer un accompagnement de qualité au ministère en charge de la Santé, a-t-il expliqué, en présence du coordonnateur résident des Agences du système des Nations unies, Chris Mburu.

Maleye Diop a indiqué que le partenariat qui vient d'être renouvelé entre le Congo et le Fonds mondial relatif à la lutte contre les maladies : le paludisme, le VIH et la tuberculose est un gage de confiance qui marque une bonne dynamique de partenariat.

Selon lui, le Pnud mettra son accent sur le renforcement des capacités des entités nationales. Il a annoncé que les experts ont été engagés sur les Fonds propres de l'institution pour conduire l'évaluation des capacités des entités et la disponibilité du plan de renforcement des capacités.

Le plan sera mis en œuvre tout au long du cycle afin de préparer des partenaires nationaux à jouer le rôle attendu au terme du cycle en vue d'assurer une bonne transition. « Pour montrer notre engagement et avant même la signature de l'accord de financement intervenue le 23 décembre dernier, le Pnud a dégagé de ses Fonds propres un montant de 272 millions francs CFA pour l'acquisition d'urgence des médicaments avant même d'avoir commencé à exercer son rôle de récipiendaire principal », a-t-il déclaré.

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo rappelle à cette occasion que la signature de ce document du projet d'appui à la riposte contre la tuberculose et le VIH/sida au Congo est l'aboutissement d'un long parcours qui a débuté depuis plus d'un an.

Le gouvernement, ajoute-t-elle, souhaitait avoir un partenaire qui devrait comprendre les exigences et les priorités du renforcement de capacités de ce programme.

Jacqueline Lydia Mikolo a annoncé que le Congo a bénéficié des subventions importantes du Fonds mondial pour accompagner le pays dans la riposte à ces deux maladies et dans le choix du récipiendaire, ajoutant que la collaboration entre le gouvernement et le Pnud permettra de se mettre au travail afin d'apporter les réponses attendues pendant plusieurs années.