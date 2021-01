Algérie: Les efforts du pays pour faire face à la pandémie de la Covid-19 salués

Alger — La directrice régionale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de l'Organisation internationale pour la réforme pénale (OIRP), Taghreed Jabr a salué, mercredi, les efforts consentis par l'Algérie en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Intervenant en visioconférence, lors d'une table ronde organisée par le Conseil national des droits de l'homme (CNDH), en coordination avec l'OIRP à Alger sur "Les enseignements tirés dans la lutte contre la pandémie du nouveau Coronavirus, selon les normes internationales en Algérie", Mme Jabr a salué "l'ensembles des mesures et dispositions prises par l'Algérie, en vue de faire face à la pandémie de la Covid-19", qualifiant ses efforts de "colossaux".

La directrice régionale de la région MENA de l'OIRP s'est attardée sur le rôle de la Justice en Algérie qui a assuré la continuité des audiences des procès, ainsi que la contribution des détenus à l'effort national pour garantir les moyens de prévention contre la propagation de la Covid-19, notamment la confection des bavettes, et ce, en partenariat avec l'OIRP, louant, par ailleurs, les efforts des staffs médicaux, des corps de sécurité et des services de la protection civile ainsi que le rôle de la société civile dans la riposte à la pandémie en Algérie.

Evoquant la contribution de l'Organisation en matière de lutte contre la pandémie, la Directrice a énuméré, entre autres, les directives à suivre pour endiguer la propagation du virus au niveau des structures de la justice dans le monde et le soutien technique et financier au profit de celles dans la région arabe, aussi bien que le rôle de l'Organisation dans la désinfection des établissements sécuritaires et carcéraux...etc.

Créée en 1989, l'OIRP dont le siège central est basé à Londres, est une organisation internationale non gouvernementale (ONG) qui a pour mission la réforme de la justice criminelle et pénale dans le monde et l'application des mécanismes universels des droits, ainsi que l'évaluation de la situation des établissements carcéraux en réponse à la demande des gouvernements et des ONG qui préconisent des améliorations durables ....etc.

Ont pris part à cette table ronde, des représentants des différents secteurs ministériels et des corps de sécurité et ce à la faveur d'un exposé exhaustif des stratégies sectoriels diverses adoptées face à la COVID-19, tels que la santé, la solidarité nationale et l'emploi.