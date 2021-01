Algérie: Algérie-Allemagne - L'état des relations bilatérales passé en revue

Alger — Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Assemblée populaire nationale (APN), Lies Saadi, a passé en revue mercredi avec l'ambassadrice d'Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, l'état des relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de la rencontre, M. Saadi s'est félicité de la dynamique des relations entre l'Algérie et l'Allemagne, tant au niveau politique à travers l'échange de visites au plus haut niveau, qu'au niveau économique à la faveur de l'accord de création de la commission économique mixte algéro-allemande (2011) et de l'accord de coopération énergétique, signé en 2020, entre le ministère de l'Intérieur et l'Agence allemande de coopération pour accompagner les wilayas et les communes dans leurs efforts de développement de l'usage des technologies modernes et des énergies renouvelables, précise la même source.

Le président de la commission spécialisée de l'APN a, dans ce contexte, souligné la nécessité d'étendre ces efforts aux domaines culturel et scientifique, ajoute le communiqué.

Evoquant la situation au Sahara occidental, le président de la commission spécialisée de l'APN a affirmé que l'Algérie "n'est pas partie au conflit, mais reste attachée au droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes de l'ONU". Il a par là même dénoncé les "pratiques inhumaines auxquelles est confronté le peuple sahraoui".