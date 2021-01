Algérie: Avant-projet de la loi électorale - garantir des élections "honnêtes et transparentes"

Alger — L'avant-projet de la loi électorale, dont la mouture a été remise depuis une semaine aux partis politiques pour enrichissement, vise à garantir l'organisation d'élections "honnêtes et transparentes" à l'effet de renforcer la démocratie en Algérie, a indiqué mercredi à Alger le président de la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, Ahmed Laraba.

A travers ses 313 articles, la mouture du projet de révision de la loi électorale vise à garantir l'organisation d'élections "honnêtes et transparentes" pour "renforcer la démocratie en Algérie en encourageant notamment les jeunes et les femmes à intégrer davantage les Assemblées élues, par la moralisation de la vie politique et la lutte contre la corruption et l'argent sale", a précisé M. Laraba lors d'une journée d'information consacrée à la présentation de cette mouture.

Dans leurs interventions, le président et les membres la Commission ont mis l'accent sur le renforcement de l'ANIE et la définition de ses missions, précisant que l'ANIE demeure la seule instance chargée d'organiser les élections du début de l'opération électorale jusqu'à la proclamation des résultats.

En ce sens, M. Laraba a fait savoir que le Conseil national de l'ANIE a été réduit de 50 à 20 membres de manière à "renforcer l'autonomie et la prise de décision au niveau de cette instance qui a été constitutionnalisée à la faveur du dernier référendum sur la Constitution".

Dans ce sens, les membres de la Commission ont souligné qu'une aide financière dépassant le montant de 1 000 DA doit être obligatoirement remise au candidat par chèque afin d'"assurer un contrôle rigoureux et une traçabilité des mouvements des fonds reçus".

S'agissant des dispositions visant à encourager les jeunes à se porter candidat et participer à la vie politique, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il est proposé que la composante de chaque liste électorale contienne un tiers (1/3) de jeunes (âgés de moins de 35 ans).

Selon les membres de la Commission, la campagne électorale des jeunes sera complètement prise en charge par l'Etat, à savoir le transport, les travaux d'imprimerie et la location des salles.

La mouture vise également à encourager les femmes à s'impliquer dans la vie politique, précisant que le système de quota est "exclu".

En outre, la liste ouverte permet de "rompre avec le système de quota et d'empêcher l'achat des voix", a-t-on expliqué.

Au sujet de la disposition obligeant les partis politiques à disposer de 4% de l'électorat au sein des Assemblées élues lors des précédentes élections pour prétendre à un mandat parlementaire, les membres de la Commission ont relevé que les nouveaux partis et les candidats libres ne sont pas concernés par cette mesure.

Ils ont également fait observer que ce volet fait l'objet d'un "large débat en ce moment".

En ce concerne les listes ouvertes, les membres de la Commission ont indiqué qu'en plus des acteurs politiques (partis et candidats), l'ANIE est appelée à mener une campagne de sensibilisation et d'explication auprès des électeurs, faisant observer que les listes fermées permettaient, par le passé, à des candidats d'"acheter des voix".

A noter que la mouture de l'avant-projet de la loi électorale comporte 313 articles dont 73 nouveaux sur les 188 articles entre nouveaux et amendés.