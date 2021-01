Ile Maurice: Des Travaillistes en force lors d'une réception indienne

Ceux invités à une réception de bienvenue à l'intention de la nouvelle cheffe de la mission diplomatique indienne à Maurice, Nandini Singla, n'ont pas manqué de remarquer que les Travaillistes étaient présents en force lors de cet évènement.

La réception a eu lieu aujourd'hui mercredi 27 janvier, à l'hôtel Suffren, de 17h30 à 19h30 et on aura remarqué la presence des Jugnauth, père et fils, de même qu'une fille du Premier ministre.

A un certain moment, Sir Anerood et Lady Sarojni de même que Pravind et Kobita Jugnauth, se sont réunis pour s'engager dans des échanges de vues.

L'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam et les députes Arvin Boolell, Shakeel Mohamed, Mahen Gangapersad, Eshan Juman et Osman Mahomed étaient présents à la la réception.

Le Premier ministre est parti de la fête avant le Dr Ramgoolam, ce qui constitue une fait politico-diplomatique significatif.