Seychelles: Un nouveau programme « workation » espère attirer les professionnels qui travaillent pour un long séjour aux Seychelles

Coincé à la maison en train de faire un travail monotone et vous souhaiteriez être dans un lieu pour vos vacances ? « Workation » est un mélange de travail et vacances, les Seychelles pourraient être votre réponse.

Les établissements touristiques des Seychelles qui espèrent attirer plus de touristes en vacances-travail peuvent s'inscrire à un programme défini par l'Office du tourisme des Seychelles (STB) qui incite les visiteurs à utiliser la nation insulaire comme bureau pendant leurs vacances, a déclaré un haut responsable.

La secrétaire principale du tourisme, Anne Lafortune, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que pour entrer dans le programme de travail, ces établissements peuvent postuler sous trois catégories : hébergement de base, premium et de luxe.

Mme. Lafortune a déclaré que les établissements touristiques devraient répondre à deux critères principaux : un espace de travail suffisant et une connexion Internet de qualité. Seuls les établissements touristiques agréés et certifiés en santé seront intégrés au programme.

"Normalement, ces types de voyageurs en vacances de travail viennent pour un séjour de 10 jours aux Seychelles, mais au lieu de cela seulement, nous leur permettons de rester jusqu'à un mois", a déclaré Mme. Lafortune.

Le programme a été mis en place en partenariat avec la Chambre de commerce des Seychelles (SCCI) et des partenaires locaux, notamment le ministère du Tourisme, le Seychelles Investment Board (SIB) et la Seychelles Hospitality and Tourism Association (SHTA).

La directrice générale de STB, Sherin Francis, a déclaré que la stratégie consiste à cibler un groupe d'âge spécifique.

« Nous avons développé des personnalités différentes, en ce qui concerne le groupe que nous ciblons. Ce seront les personnes âgées de 28 à 58 ans qui auront atteint le niveau de management. La cible est celles appartenant à une tranche de revenu assez élevée. Il existe deux catégories - ceux qui sont indépendants et les salariés."

Mme. Francis a ajouté que "le travail à domicile a été une approche adoptée par de nombreuses organisations de travail dans le monde. Ce sera une tendance qui perdurera à long terme."

L'idée du projet a été lancée l'année dernière en tant que stratégie marketing lorsque les Seychelles ont rouvert leurs frontières aux vacanciers.

Olivier Bastienne président de la SCCI a déclaré que lors des premières discussions, ils n'étaient pas sûrs de la réaction de l'industrie.

" Dans un esprit de diversification, nous voulions que les voyageurs sachent qu'ils peuvent profiter de l'île de manière alternative, autre que les produits que nous avons actuellement", ajouta M. Bastienne.

Le tourisme est le principal pilier de l'économie seychelloise et en raison de la pandémie et du nombre actuel de visiteurs et du nombre de vols des compagnies aériennes vers la nation insulaire, le secteur a subi un coup économique énorme.

Selon le Bureau national des statistiques des Seychelles (NBS), 139 visiteurs sont arrivés aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental - au cours de la troisième semaine de 2021, ce qui représente une diminution de 98% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le total de 747 visiteurs depuis le début de l'année représente une baisse de 97% par rapport à la même période en 2020.