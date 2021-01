Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Le Nouvel An chinois célébré à Brazzaville à travers des tableaux

A l'occasion du Nouvel An chinois célébré cette année dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de Covid-19, l'entreprise China state construction engineering corporation (CSCEC), a choisi de dresser un mur culturel et artistique au profit de ses employés congolais et leurs familles.

Les tableaux gravés sur un mur sont l'œuvre de Serge Euloge Dzon et Raymond Ibara Nianga. Au travers des images, les deux artistes congolais ont voulu valoriser : la réserve de faune de la Léfini, le retour au village, la dignité divine, la danse rituelle, et le marché de Loudima. L'activité s'inscrit dans le cadre des échanges culturels entre la Chine et le Congo.

En Chine, la fête traditionnelle du Nouvel An chinois, encore appelée fête du printemps, et vieille de plus de quatre mille ans, donne l'occasion aux familles de se rencontrer.

Les célébrations ont pour objectif d'annoncer la fin de l'année et le début de la nouvelle. Compte tenu des caractéristiques du calendrier lunaire, la date des célébrations varie d'une année à l'autre, mais se situe toujours entre le 21 janvier et le 20 février. Selon l'astrologie chinoise, 2021 est l'année buffle de métal qui débutera le 12 février et se terminera le 31 janvier 2022.

Depuis des siècles, rituels et légendes se combinent et donnent à cette fête la forme d'aujourd'hui. Les anciens astronomes chinois ont associé les cinq planètes principales aux cinq éléments naturels d'où provient leur nom actuel, en mandarin: Vénus est le Métal (or), Jupiter le Bois, Mercure l'eau, Mars le Feu et Saturne la Terre.

En outre, douze animaux : rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, mouton (ou chèvre), singe, animaux zodiacaux et les cinq éléments dérivés des planètes forment ensemble les guides symboliques de chaque nouvelle année. Selon la cosmovision chinoise, chaque année du calendrier est associée à un animal qui est censé porter chance aux personnes ayant le même signe que celui-ci.