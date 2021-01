Afrique: En marge du Chan Cameroun 2020 - La CAF lance une campagne "dribbler coronavirus"

La Confédération africaine de football (CAF) a lancé dimanche, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, la campagne "dribbler coronavirus" en marge de la 6ème édition du championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2020, en vue de mettre en évidence les mesures de prévention de la propagation de cette pandémie qui déstabilise presque toutes les sélections qui prennent part à cette compétition.

La campagne en partenariat avec l'ONG africaine Speak Up Africa qui œuvre pour le développement durable et l'accès à la santé en Afrique. Les anciennes gloires du football africain se sont engagées pour cette campagne, à sensibiliser et encourager leurs fans à se laver les mains, à porter des masques et à pratiquer la distanciation physique pendant la pandémie tout au long de ce Chan qui se joue en plain pandémie. Ils sont une dizaine, dont : les camerounaises Rigobert Song et GeremiNjitap, le Sud-Africain Mark Fish et le Sénégalais KhalilouFadiga.

Le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, ancien défenseur international du Ghana, est également à l'affiche de cette campagne, qui engage aussi les communautés et les décideurs africains à prendre des mesures pour empêcher la propagation du virus.

Pour rappel, parmi les sélections touchées par cette maladie dans ce Chan, se trouve la sélection de la RDC avec 16 cas, dont 12 joueurs de champ, et l'entraîneur principal.