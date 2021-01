Ile Maurice: Pétition électorale - Le PPS Gilbert Bablee essuie un revers

Le Secrétaire parlementaire privé (PPS) Gilbert Bablee a été débouté par la Cour suprême. Dans un jugement rendu, hier, les juges Benjamin Marie Joseph et Ratnah Seetohul-Toolsee n'ont pas accédé à sa demande de suspendre la pétition électorale déposée par Cader Sayed Hossen contre lui.

Gilbert Bablee a aussi demandé aux juges d'émettre un ordre pour rayer les paragraphes 13 à 16, 28 à 39, 41 et 43 de la pétition électorale de Cader Sayed-Hossen. Il estime qu'ils étaient frivoles et vexatoires. Mais les juges ne sont pas de cet avis. Cette deuxième requête a été également rejetée par Benjamin Marie Joseph et Ratnah Seetohul-Toolsee.

Dans sa première demande, Gilbert Bablee avait réclamé cette suspension en attendant que la Cour suprême se prononce sur la révision judiciaire de Roshi Bhadain. Les juges notent que la demande du leader du Reform Party pour une révision judiciaire a été rejetée par la Cour suprême le 20 octobre 2020.

De toute façon, indiquent les juges, ils n'allaient pas accepter la demande du PPS. Car ils considèrent qu'elle est «injustifiable». Les juges estiment qu'il aurait été déraisonnable de conclure qu'il y a eu «sufficient grounds to hold that a stay of proceedings».

Apres avoir pris en compte les arguments avancés par les deux parties concernées, les juges estiment que, «at any rate, the recount is the ultimate remedy sought». D'insiter sur le fait que : «As a matter of fact one cannot overlook the other remedies sought by the respondent which clearly results from the various irregularities complains of.»

Dans de telles circonstances, il serait déraisonnable d'enlever les paragraphes mentionnés dans la pétition électorale de Cader Sayed-Hossen. Dans ce contexte, il aura donc l'opportunité d'établir ce qu'il a avancé dans sa pétition électorale pour réclamer un recomptage des voix dans cette circonscription, ont expliqué les juges.

Gilbert Bablee était représenté par Mes Eric Ribot, Ravind Chetty, Patrice de Speville et Gilbert Ithier, Senior Counsels. Cader Sayed-Hossen a retenu les services de Mes Gavin Glover, Robin Ramburn, Senior Counsels et Me Raju Sewraj, Senior Attorney.