Afrique: Coopération Ouagadougou-Djibouti - Trois accords pour renforcer les liens

Au deuxième jour de sa visite officielle à Djibouti, le mercredi 27 janvier 2021, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est rendu au palais présidentiel, où il a eu une séance de travail avec son homologue Ismaïl Omar Guelleh.

Les deux chefs d'Etat, qui partagent les mêmes visions sur les questions relatives au développement de l'Afrique, entendent impulser les relations entre leurs deux Etats et leurs deux peuples. C'est ainsi que le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry et son homologue de Djibouti Mahamoud Aly Youssouf, ont procédé à la signature de trois accords. Le premier est un accord-cadre de coopération, qui détermine un ensemble de secteurs dans lesquels les deux pays entendent s'investir. Le second accord porte sur la coopération culturelle et artistique. Selon le président Guelleh, le Burkina Faso, de par sa riche expérience en matière cinématographique, notamment avec le FESPACO, pourrait partager son savoir-faire avec Djibouti. En matière de développement et de promotion du textile africain, il s'est dit réjoui et honoré, que son pays accueille en octobre 2021, le Salon international du textile africain (SITA).

Le dernier accord signé à Djibouti porte sur l'exemption des visas pour les passeports diplomatiques et de service. Cette première étape devrait permettre à terme, espère le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, au cours d'un point de presse, d'envisager une extension de l'exemption de visas pour tous types de passeports. Sur la coopération économique, les deux chefs d'Etat accordent une place particulière au secteur privé. Ils se sont réjouis, d'ores et déjà, de l'installation à Djibouti, de International Business Bank de l'homme d'affaires burkinabè, Mahamoudou Bonkoungou, dont la filiale sera inaugurée ce 28 janvier 2021 en leur présence.

Direction de la Communication de la présidence du Faso