Ghana: L'ancien président Jerry Rawlings enterré avec les honneurs

Au Ghana, les obsèques nationales de Jerry Rawlings ont finalement eu lieu mercredi matin 27 janvier dans la capitale. L'ancien président du Ghana, grande figure du panafricanisme, est mort le 12 novembre dernier. Les deux principaux partis du pays ont enterré la hache de guerre le temps d'une cérémonie d'hommage.

C'est en musique et en grande pompe que le Ghana a enterré ce matin son ancien président, qui recevait des funérailles d'État après trois jours d'hommages nationaux.

La cérémonie funéraire a eu lieu sur la place de l'Indépendance d'Accra, en présence des hauts dignitaires de l'Etat et de la famille du défunt. Sa fille Amina a ému l'assistance en déclamant un hommage écrit par sa mère, Nana Agyeman-Rawlings. Celle-ci partageait la vie de l'ancien président depuis plus de 43 ans.

« Nous croyions l'un en l'autre, et en nos rêves de faire du Ghana un pays dont nous pourrions tous être fiers. J'ose dire que nous n'avons pas fait un mauvais travail. Nous étions une équipe qui se battait pour transformer un État failli en un État qui offrait à tous des espoirs de prospérité. Tu as fait de ton mieux, et j'ai joué mon rôle à ma façon. Tu disais toujours que tu n'avais pas besoin de titres pour te définir. Tu restes donc le lieutenant d'aviation, Jerry John Rawlings. »

Sa fille Zanetor Agyeman-Rawlings, députée du parti créé par son père, le NDC, a également salué un homme de poigne, qui a gouverné le Ghana pendant près de vingt ans. « Tes épaules étaient fortes, assez fortes pour supporter le poids qui pesait sur elles. Tu connaissais ton objectif, et tu l'as accompli. Tu n'as jamais faibli. Courageux et audacieux à tous points de vue, tu es resté fidèle à l'essence de ce que tu étais, jusqu'à ton dernier jour. »

Après la cérémonie qui s'est poursuivie toute la matinée, Jerry Rawlings a été enterré au cimetière militaire d'Accra, dans un cercueil drapé aux couleurs du Ghana.

Une trêve politique éphémère

Cela faisait trois mois que les deux principaux partis du Ghana se disputaient l'héritage de Jerry Rawlings. Le parti d'opposition NDC accusait notamment le parti présidentiel NPP de les déposséder de leur fondateur en organisant des funérailles d'Etat.

Mais pour la cérémonie funéraire de Jerry Rawlings, les querelles se sont tues.

Le porte-parole du NDC a rendu hommage à son père fondateur, qui avait créé ce parti en 1992, à l'avènement du multipartisme. « Notre relation avec lui s'est étendue sur quatre décennies. Son engagement à promouvoir le progrès pour tous, en particulier les impuissants, les sans-voix, les marginaux, est sans faille. Il haïssait l'exploitation des gens ordinaires par ceux qui sont puissants et riches. »

Le président Nana Akufo-Addo a décrit Jerry Rawlings comme un « leader charismatique et intrépide », ainsi qu'un mentor bienveillant. « Depuis mon entrée en fonction jusqu'à sa mort, il est resté un bon ami et n'a pas cessé de me donner des conseils judicieux. Je savais que, dans les moments difficiles de ma présidence, je pouvais compter sur sa grande expérience et ses connaissances. Dans ces moments-là, il a su m'aider. »

La trêve ne devrait pas durer entre le parti présidentiel et le NDC, qui a lancé le mois dernier un recours devant la Cour suprême contre la réélection de Nana Akufo-Addo.