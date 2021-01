Sénégal: Prix des cinq continents 2020 - Beata Umubyeyi Mairesse récompensée pour son livre «Tous tes enfants dispersés»

Ce mercredi 27 janvier 2021, le jury du Prix des cinq continents a décidé d'attribuer le prix à Beata Umubyeyi Mairesse pour son roman «Tous tes enfants dispersés» aux éditions Autrement.

«Ode à la transmission, à la pulsion de vie, ce roman d'une grande émotion contenue porte les voix de trois générations dans la mémoire des années génocidaires afin de retrouver un sens de la vie. Il y est question des retrouvailles douces-amères entre une vieille mère et sa fille qui avait pu échapper au génocide du Rwanda, occasion d'une évocation à la fois historique et intime de ces années cauchemardesques dont nous garderons mémoire grâce aux témoignages des poètes et des justes», a noté le Jury international, présidé par Paula Jacques, informe l'Organisation internationale de la Francophonie.

Le Jury a également décerné une mention spéciale à Paul Kawezak pour son roman Ténèbres publié aux éditions La Peuplade : «Le roman du franco-canadien Paul Kawzack écrit dans l'ombre portée de Joseph Conrad, est un texte puissant, décalé à souhait. En 186O, le roi des Belges envoie son géomètre effectuer le tracé prétendument civilisateur du territoire colonisé du Congo soumis corps et âmes à l'enrichissement du colonisateur. «Ténèbres» inventorie comme au scalpel la barbarie de ce que l'Europe appelait alors le progrès». Le Prix sera remis à Paris, au siège de l'Organisation internationale de la Francophonie, dans le courant du mois de mars, en marge de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2021.

Doté d'un montant de 15 000 euros, pour le lauréat et de 5 000 euros pour la mention spéciale, le Prix des cinq continents, créé en 2001, permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents. Ce prix permet également d'offrir à l'auteur(e) un rayonnement international. Le lauréat bénéficiera d'un accompagnement promotionnel pendant toute une année, l'OIF assurant sa participation à des rencontres littéraires, foires et salons internationaux identifiés de commun accord avec lui, informe la note parvenue à notre rédaction.