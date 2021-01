Afrique de l'Ouest: Union monétaire ouest-africaine - La création d'un marché des capitaux islamique annoncée

Le FSD Africa, en partenariat avec le Conseil Régional de l'Épargne publique et des Marchés dit travailler actuellement à la mise en place d'un cadre réglementaire dédié au marché des capitaux islamique dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

L'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) compte parmi ses Etats membres le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le marché des capitaux islamique envisagé vise à soutenir la croissance dans la région et augmenter le financement des économies de l'Union. Ce projet sera réalisé en trois phases. Il s'agira, au cours de la phase initiale, de réaliser une évaluation dont les conclusions permettront d'appuyer les propositions visant l'élaboration d'un cadre juridique et réglementaire adapté au marché des capitaux islamique de l'Union. Cette évaluation donnera lieu à un rapport proposant un dispositif conforme aux normes de la Charia et des principes de l'Islamic Financial Services Board (IFSB), informe un communiqué parvenu à notre rédaction.

La FSD Africa apporte son assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route, pour la promotion du cadre réglementaire et l'organisation d'ateliers de formation visant à développer et renforcer les capacités des acteurs de l'écosystème. L'organisation financée par le Royaume-Uni aidera ensuite le CREPMF à identifier les lois pertinentes à adopter, pour mettre en œuvre un marché des capitaux islamique, notamment les éventuels ajustements à opérer. Le contexte local sera examiné avec attention pour chaque Etat membre de l'Union, et les parties prenantes concernées seront invitées à commenter les projets de réglementation, précise la note.

Pour réussir la réforme et promouvoir les marchés de capitaux islamiques, dans la région, un plan d'action sera élaboré, ainsi qu'un guide pédagogique et un programme visant à renforcer les capacités des parties prenantes. L'aide de l'agence FSD Africa s'inscrit dans le cadre de son programme en cours visant à renforcer les marchés financiers africains. Ce programme est axé sur l'élaboration de plans-cadres pour les marchés financiers, la réalisation d'évaluations des capacités institutionnelles et le développement de capacités en matière de financement durable, telles que les obligations vertes, afin d'aider les marchés à s'adapter à leur climat opérationnel, ajoute le communiqué.