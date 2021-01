Togo: Mobiliser les acteurs du territoire

Faire d'Aného (50km de Lomé) une ville verte, c'est le challenge que comptent relever un certain nombre de partenaires publics et privés.

L'objectif est de créer un modèle de référence réplicable pour l'ensemble des communes du pays.

Le partenariat lie la collectivité locale, Africa Global Recycling AGR, gestion et recyclage des déchets) et l'ONG 'Moi Jeu Tri' qui oeuvre pour la transformation environnementale dans une démarche de performance sociale, culturelle et économique.

Aného veut définir avec AGR un modèle innovant de gestion durable des déchets adapté aux communes togolaises, pour l'amélioration du cadre de vie, la préservation de l'environnement et des écosystèmes, le développement inclusif dans les territoires, la promotion d'énergies renouvelables, la formation et l'insertion professionnelles des jeunes, la création d'emplois, et l'accompagnement à un entrepreneuriat vert.

Dans une première phase, 30 écoles publiques seront dotées de 280 bacs de tri sélectif et bénéficieront de programmes d'éducation.

10 écoles sans accès à l'électricité, bénéficieront de 40 stations solaires et de 1600 lampes individuelles.

Une initiative menée en collaboration avec le Groupe EDF, Synergie Solaire et le Fonds Valorem.

Enfin les promoteurs organisent un concours dénommé 'J'aime mon quartier' qui aura lieu du 28 janvier au 31 décembre 2020.

L'idée est de mobiliser les acteurs du territoire autour de la propreté, l'hygiène et la bonne gestion des déchets pour définir le quartier le plus propre de la commune.