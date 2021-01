Cote d'Ivoire: Comité de normalisation de la Fif - Marie Lydie Bilé Aka renforce l'équipe

Annoncé le 21 janvier dernier lors de son installation officielle à la Fif, le quatrième membre du Comité de normalisation de la Fif (CN-FIF) a effectivement pris fonction le mercredi 27 janvier 2021.

Il s'agit de Madame Marie Lydie Bilé Aka. A l'instar de Martin Bléou et Simon Adou Abé, Marie Lydie Bilé Aka est une juriste formée en Côte d'Ivoire et aux Etats-Unis. Elle comptabilise 25 ans d'expérience dans la lutte contre la fraude et la corruption.

Elle a également une capacité à évoluer dans un environnement international et multiculturel. Elle est à ce jour Secrétaire du Bureau des sanctions de la Banque africaine de développement (Bad).

L'équipe étant désormais au grand complet, elle doit se mettre au travail très rapidement pour évacuer les urgences, notamment la reprise du championnat national attendu par tous les acteurs.

Selon le service de communication du CN-Fif, Madame Dao Gabala et son équipe qui ont reçu également les clés de leurs bureaux mardi dernier, ont entamé une série de rencontres avec les employés de la Fif pour s'imprégner des réalités et du système de fonctionnement.

Les prochains jours, ils devaient rencontrer les différents acteurs afin d'accorder leurs violons et regarder dans la même direction. Le temps presse et comme l'a souhaité la présidente du CN-Fif, si elle veut boucler sa mission avant le 31 décembre, il ne faut plus tergiverser.