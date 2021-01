Angola: Le pays et la Chine discutent des affaires

Luanda — Un forum d'affaires Angola / Chine, dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, aura lieu jeudi (28), à 9 heures à Luanda et 16 heures à Pékin, par visioconférence.

Selon une note du ministère des Relations extérieures, parvenue à l'ANGOP mercredi, l'événement sera coprésidé par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António de Assis, et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Esmeralda Mendonça.

Le forum est une initiative conjointe du ministère des Relations extérieures, du ministère de l'Agriculture et de la Pêche (Minagrip) et de l'Agence d'investissements privés et promotion des exportations (Aipex).

La Chambre de commerce Angola-Chine, l'Association industrielle d'Angola (AIA), l'Ambassade de la République populaire de Chine en Angola participeront également à la réunion, ainsi que des hommes d'affaires angolais et chinois intéressés à investir dans ces domaines.

