Angola: Carnaval 2021 en format live

Luanda — Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Jomo Fortunato, a déclaré mardi soir que le carnaval de Luanda serait transmis en direct, sur les plateformes numériques et à la télévision.

Dans une interview à la Télévision publique d'Angola (TPA), Jomo Fortunato a fait savoir que les groupes défileront avec un nombre réduit de danseurs, en respectant la distanciation sociale, dans le cadre des mesures de lutte et de prévention du COVID-19.

"La danse, la cour et la percussion ne seront pas exemptes du nouveau modèle", a-t-il souligné.

Concernant le jury, le ministre a dit que le nombre serait également réduit.

"Les groupes de carnaval et le jury seront réduits. Nous ne voulons pas être sans Carnaval, mais nous ne voulons pas non plus mettre en danger la vie des Angolais", a déclaré le ministre.

Le carnaval est une fête populaire qui a lieu chaque année.

Le groupe União Mundo da Ilha, du district urbain d'Ingombota, est le tenant du titre et leader de la palmarès du Carnaval de Luanda, avec 12 titres.

