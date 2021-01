Cote d'Ivoire: Leadership, entrepreneuriat jeune... - Une ONG veut former 3000 élèves des lycées publics

Plus de 3000 élèves, issus de six établissements d'Abidjan, bénéficieront du 10 Février, au 28 Avril 2021, de formations gratuites en leadership et entreprenariat jeunes, développement personnel et autonomie des jeunes, éducation sociale et familiale, éducation civique et citoyenne, bonne gouvernance et développement durable.

Il s'agit des élèves du Lycée Classique d'Abidjan, du Lycée hôtelier d'Abidjan, de l'Etablissement d'application Jean Piaget, du Lycée technique d'Abidjan, dans la commune de Cocody et des Lycées Djédji Amondji Pierre, et Nangui Abrogoua, dans la commune d'Adjamé,

Initiées par l'Ong Emerglead, avec à sa tête, Mme Tchriffo née Kouassi Yao Monie, ces formations s'inscrivent dans le cadre d'un programme qui a pour thème : « je veux réussir, j'adopte les bons comportements ».

Au cours d'une conférence de presse, organisée le mardi 26 janvier, au siège de l'ONG, aux Deux plateaux, 8e tranche, la présidente a indiqué que ces formations permettront de créer un cadre qui, favorise le changement de mentalité, contribue par la sensibilisation, l'inspiration et la formation, à l'éducation morale et citoyenne, ainsi qu'à l'esprit de leadership des jeunes en milieux scolaire. « Les jeunes représentent environ 77% de la population et sont l'avenir du continent africain. Nous voulons les amener, à cultiver les bonnes pratiques », a-t-elle souligné.

Elle a aussi indiqué que ce programme baptisé « Elite », prépare également, les élèves à la vie active, en leur apprenant à conjuguer leurs challenges scolaires et leurs responsabilités sociales, pour saisir plus facilement les opportunités après leurs études. « Depuis 2010 que nous intervenons en milieu scolaire, nous avons touché des milliers d'élèves qui ont pu avoir une perspective différente de la vie, et qui aujourd'hui, sont insérés dans la société », a-t-elle affirmé.

A l'en croire, cette campagne sera soutenue par un club de leadership, qui est une plateforme de formation ouverte aux élèves désireux de développer leur leadership, tout en améliorant leurs performances scolaires.

Créée le 27 décembre 2008 à Abidjan l'ONG Emerglead est présente selon sa présidente, dans une dizaine de pays africains.