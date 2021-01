Algérie: Finances - 20 banques et 8 établissements financiers en activité en Algérie

Alger — La place bancaire compte actuellement un total de 20 banques et 8 établissements financiers en activité en Algérie, indique une liste rendue publique par la Banque d'Algérie et publiée dans le dernier journal officiel (N 5).

Il s'agit de la Banque extérieure d'Algérie (BEA), la Banque nationale d'Algérie (BNA), le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque de développement local (BDL), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep Banque).

La liste compte également la Banque Al Baraka d'Algérie, la Citibank N.A Algeria (succursale de banque), Arab Banking Corporation-Algeria, Natixis-Algérie, Société Générale-Algérie, Arab Bank PLC-Algeria, (succursale, BNP Paribas Al-Djazair, Trust Bank-Algeria, The Housing Bank For Trade And Finance-Algeria, Gulf Bank Algérie, Fransabank Al-Djazair, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank-Algérie, H.S.B.C - Algeria (succursale) et Al Salam Bank-Algeria.

Quant aux établissements financiers, il s'agit de la Société de refinancement hypothécaire, de la Société financière d'investissement, de participation et de placement - Spa (Sofinance), Arab Leasing Corporation (ALC), Maghreb Leasing Algérie (MLA), la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), la Société Nationale de Leasing-SPA, Ijar Leasing Algérie-SPA et El Djazair Ijar-SPA.