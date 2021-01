Cote d'Ivoire: Législatives - Horizon Rhdp notre Héritage pour une majorité écrasante à l'Hémicycle

Le mouvement "Horizon Rhdp, notre Héritage" salue la belle victoire du Président des houphouétistes à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Cette étape franchie, son président d'honneur, Dr Soumahoro Youssouf, a invité le mercredi 27 janvier 2021, lors d'une rencontre à Cocody, les militants de son parti à se mobiliser à la faveur des législatives pour voter massivement les candidats de leur parti engagés dans cette joute électorale en vue de contrôler l'Hémicycle. « Après cette victoire du Président de la République obtenue dans la douleur, il importe à présent de la sécuriser et la verrouiller en donnant une majorité écrasante au Rhdp à l'Assemblée nationale au soir du 6 mars prochain », a-t-il appelé.

Le premier responsable de "Horizon Rhdp, notre Héritage" a dit regretter que des cadres de leur formation politique qui avaient rejoint l'opposition ou avaient quitté le parti pour des raisons personnelles ou de divergences de points de vue veuillent ou reviennent au galop à la maison afin de reprendre leurs places qu'ils avaient pourtant abandonnées. « Sur le difficile et douloureux chemin de la victoire, certaines personnes dont Marcel Amon-Tanoh, Alphonse Soro et autres, alors cadres et militants du parti, se sont révélées comme de farouches adversaires, des opposants affichés et irréductibles à la cause du Rhdp. Leurs déclarations enflammées, avec les attitudes qui vont avec, en font foi. Ces mêmes personnes ont changé de discours aujourd'hui, se présentent en défenseurs et se voient dérouler le tapis rouge de la part des leaders du Rhdp. C'est trop facile, dirait-on, et cela encourage un nomadisme politique dont le Rhdp, qui prône des valeurs et est attaché à des principes, ne devrait pas s'accommoder », a-t-il dénoncé.

Dr Soumahoro Youssouf a tenu à manifester son engagement à soutenir les actions du Président Alassane Ouattara. Il a soutenu que son mouvement va encore le démontrer à travers les législatives du 6 mars 2021.