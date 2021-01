Egypte: Le gouvernement dément la radiation de 14 millions de citoyens du système des subventions

Le gouvernement a démenti, via son service d'information (SIG), la radiation de 14 millions de citoyens du système des subventions.

Contacté par le SIG, le ministère de l'approvisionnement et du commerce intérieur a démenti cette information et confirmé que ces 14 millions de citoyens continuaient de bénéficier des subventions et du pain subventionné.

Seul les non-méritants, les noms répétés, les pièces d'identités nationales incorrectes et les décès ont été rayés du système, tandis que 71 millions de citoyens bénéficient du pain subventionné et 64 millions profitent des articles d'approvisionnement, a fait savoir le ministère.

Les internautes et les médias ont été appelés à être précis et objectifs et à vérifier ces informations auprès des autorités concernées avant de les diffuser.