Sénégal: Arrestation des présumés tueurs de la famille Diol - Moïse Sarr réclame leur comparution devant la justice américaine

Le secrétaire d'Etat en charge des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Diégane Sarr, a réagi, jeudi, suite à l'arrestation de 3 présumés auteurs de l'incendie criminel dans lequel ont péri 5 membres d'une famille sénégalaise à Denver, aux Etats-Unis.

« Je me réjouis de l'arrestation des auteurs présumés de l'incendie criminel qui avait coûté la vie à cinq de nos braves compatriotes le 05 août 2020 à Denver aux Etats Unis », a-t-il déclaré sur sa page Facebook officielle. Moïse Sarr a, toutefois, rassuré que les représentants de l'Etat du Sénégal au pays de l'Oncle Sam feront tout pour que les meurtriers présumés soient jugés et punis.

« Je me félicite de la franche coopération qui a prévalu entre la police américaine et nos autorités diplomatiques et consulaires, qui du reste, ne ménageront aucun effort, conformément aux instructions du chef de l'Etat Macky Sall, pour que ces présumés coupables soient traduits rapidement en justice et punis sévèrement », a ajouté secrétaire d'Etat en charge des Sénégalais de l'extérieur.

Les mis en cause, tous des mineurs clairement identifiés par la police américaine, sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusations, dont « meurtre au premier degré avec une extrême indifférence, tentative de meurtre avec une extrême indifférence, incendie criminel et cambriolage ». Les enquêteurs annoncent également rechercher une quatrième personne adulte, qui aurait déjà eu par le passé un différend avec la justice.

Le Sénégalais Djiby Diol, sa femme, sa fille, sa sœur et son neveu, tous ont péri dans cet incendie déclaré criminel qui avait suscité l'émoi et la consternation au Sénégal et à Denver.