Algérie: Décès du cheikh N'Taled Omar - Belakhdar présente les condoléances

Ghardaia — Le conseiller auprès du Président de la République chargé des zaouïas et des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, a présenté mardi au nom du Président Abdelmadjid Tebboune ses condoléances à la famille du défunt cheikh Salah N'Taled Omar, membre de la Halqa des Azzabas institution religieuse du rite Ibadite d'El Ateuf (Ghardaia), décédé lundi à l'âge de 91 ans.

Accompagné du wali de Ghardaia, Boualem Amrani et des élus locaux, le conseiller du Président de la République s'est rendu au domicile du défunt où il a indiqué avoir "appris avec grande affliction la nouvelle du décès de feu cheikh Salah N'Taled Omar, priant Allah de l'accueillir dans son vaste Paradis".

Belakhdar a rappelé le parcours du Cheikh "connu pour ses valeurs morales, son sincère patriotisme et son attachement solide aux constantes sacrées de la Nation, ainsi que ses vertus de dévouement et d'abnégation dans l'accomplissement des différentes missions et fonctions qu'il a occupées avec compétence, consacrant sa vie à la propagation de l'Islam".

"Il jouissait d'une grande estime", a-t-il dit, implorant "Allah d'accorder à sa famille patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux".

Né en 1930 à El Ateuf (Ghardaïa) le défunt Cheikh Salah était membre de la Halqa des Azzabas. Il a obtenu sa licence en Lettres avant de débuter sa carrière professionnelle en 1963 comme professeur de l'enseignement secondaire dans les différents lycées du pays, avant de d'entamer une mission de prêcheur, de prédicateur au sein de la Halqa des Azzaba structure du rite Ibadite du M'Zab.