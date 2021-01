Algérie: Nouvelle loi des hydrocarbures - Les 43 textes d'application prêts le 1er trimestre 2021

Oran — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a déclaré mercredi que les 43 textes d'application de la nouvelle loi des hydrocarbures seront prêts le 1er trimestre 2021.

"L'élaboration de 32 textes d'application sur les 43 concernant la nouvelle loi des hydrocarbures (19/13) est terminée", a indiqué le ministre en marge du sixième conclave du comité d'experts chargé de rédiger ces textes, prévoyant la finalisation de tous les textes, le 1er trimestre 2021.

M. Attar a précisé dans ce contexte que ces textes se composent de 38 textes d'application et de 5 dossiers concernant la définition de la nature des contrats en relation avec le partenariat, précisant que les 32 textes d'application finalisés ont été déposés au niveau du Secrétariat Général du Gouvernement et que le Conseil du Gouvernement qui se réunit chaque mercredi, examine et adopte deux textes à chaque réunion.

Le ministre a mis en exergue le temps record -six mois- au cours duquel ces textes ont été élaborés, saluant les efforts entrepris par les membres du dit comité composé de Directeurs et techniciens de différents services du ministère et de ses différentes agences, en plus du groupe Sonatrach et la société Naftal.

Evoquant les caractéristiques de la nouvelle loi des hydrocarbures, le ministre a indiqué que celle-ci était différente des lois précédentes notamment en ce qui concerne la facilitation du partenariat, l'attrait des investissements et le renforcement de l'exploration pour augmenter les capacité de production et des réserves, regrettant "certaines pratiques bureaucratiques qui avaient tout retardé et freiné".

"Le développement du partenariat et de l'investissement sont à même d'augmenter les capacités de production et des réserves, vu que l'Algérie consomme plus de 50% de sa production de gaz et de produits pétrochimiques", a encore déclaré le Ministre, annonçant que "l'Algérie lancera une campagne de promotion des avantages de cette nouvelle loi dès la finalisation des textes d'application si la situation épidémiologique (Covid-19) s'améliore".

Sonatrach fera également des offres de partenariat à propos de 14 ou 15 projets concernant le développement des petits puits qui sont au nombre d'une centaine, la plupart des puits de gaz, a dit M. Attar, soulignant que cette tendance vise à assurer la sécurité énergétique du pays.

Le comité d'experts poursuivra ses travaux, ouverts mercredi soir par le ministre de l'Energie et qui dureront quatre jours.