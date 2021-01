Congo-Kinshasa: Freddy Mulumba rend hommage à Feu Etienne Tshisekedi

A l'occasion de la commémoration du quatrième anniversaire de la mort de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le magazine renaissance africaine et son Directeur Général Freddy Mulumba organise une conférence débat dans la salle de Fatima sous le thème : «Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ancien Premier ministre et Président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) ; son itinéraire et sa philosophie "le peuple d'abord"». Un évènement qui aura lieu le samedi 30 janvier 2021, dans ladite salle de 10 heures à 14 heures.

Cette journée exceptionnelle pourra recevoir sur le podium de grandes personnalités qui pourront donner les grandes lignes du parcours de Feu Etienne Tshisekedi, de son enfance jusqu'à sa mort. Ces personnalités donneront également les grandes lignes des raisons primordiales qui ont poussé l'ancien Président de l'Udps à créer le slogan « le peuple d'abord » qui, présentement, est devenu le slogan d'une vie sociale réussie pour les congolais.

En effet, le Magazine Renaissance Africaine, par le biais de M. Freddy Mulumba, son Directeur Général pourra expliquer le chemin qu'Etienne Tshisekedi wa Mulumba avait traversé dans sa lutte qui est restée dans le cœur des congolais comme un fait mémorial et inoubliable. Le Professeur Kabongo MALU, un grand philosophe s'occupera beaucoup plus de la philosophie d'Etienne Tshisekedi. Une philosophie basée sur le slogan "le peuple d'abord". Et pour finir, M. Dieudonné Ilunga Punga pourra matérialiser cette œuvre en tant que rédacteur.

Quoique la situation sanitaire qui pénalise la République Démocratique du Congo, en particulier et le monde entier, en général, le quatrième anniversaire d'Etienne Tshisekedi reste mémorial pour tout le monde qui reconnait sa valeur et la valeur de sa lutte fondée beaucoup plus sur l'intérêt principal du peuple congolais. Mais à cela ne tienne, Freddy Mulumba invite les congolaises et congolais à marquer de leurs présences et participer activement à cette conférence débat qui se passera en observation des gestes barrières et dont le micro sera à la portée de tout celui qui en aura besoin.