Congo-Kinshasa: Le CASC et la NSCC invitent les acteurs de la Société Civile à l'unité

En vue de faire régner un climat de paix, de convivialité et sauver l'honneur de la Société Civile Congolaise, en général, et celle du Cadre de Concertation National de la Société Civile, en particulier, "CCNSC", le Collectif d'Action de la Société Civile, "CASC" et la Nouvelle Société Civile Congolaise, "NSCC" que dirigent respectivement Joseph Kinzo et Jonas Tshombela ont fait une mission de bons offices et de médiation.

Cette médiation consistait à dissiper les mésententes, cacophonie et conflits qui ont pris corps au sein de ladite structure. La médiation a été faite pour mettre en accord le comité de Maître Patient BASHOMBE et de Monsieur Danny SINGOMA dans le Cadre de Concertation de la Société Civile, qui est une structure sœur, qui a une place importante au sein de la Société Civile Congolaise.

Après ce travail, les deux structures, à savoir : le CASC et la NSCC, ont dans une invitation lancée à tous les acteurs indiqué que : «Ayant compris le nœud du problème et les différents manœuvres de deux parties, le CASC et la NSCC ne veulent que la paix et la quiétude au sein du CCNSC. Pour ce faire, le CASC et NSCC, vous invitent de rehausser de votre présence ce jeudi 28 janvier 2021 à 09h00 dans la Salle polyvalente du Centre de Rééducation pour Handicapés Physiques pour savoir les conclusions de la médiation et en tirer toutes les conséquences pour que plus jamais pareils comportements ne se reproduisent dans la famille Société civile», lit-on sur cette invitation.