Cote d'Ivoire: Professeur Bakayoko-Ly Ramata - « Nous allons célébrer l'unité, la cohésion et la solidarité »

Mercredi 27 janvier 2021- En prélude à la journée internationale des droits de la femme (JIF) 2021, la Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, au cours d'un point de presse, a présenté le pagne de la JIF 2021 à son cabinet.

Le thème retenu pour cette célébration au niveau international s'intitule : « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », thème que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a décliné comme suit : « Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire ». En effet, dans un monde confronté à une crise sanitaire aux conséquences dramatiques, ce thème national veut mettre l'accent sur la grande résilience des femmes et les filles en Côte d'Ivoire dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus malgré la pandémie de la Covid-19.

Depuis plusieurs années, en Côte d'Ivoire, s'est institué ce que l'on pourrait appeler le pagne de la JIF. Au-delà de sa dimension esthétique (variété de couleurs, symbolique des motifs) le port de ce pagne comme uniforme par toutes les couches sociales est fédérateur.

Pour la ministre, « le pagne qui symbolise la femme africaine est un élément fédérateur par excellence. Au-delà de sa beauté, le pagne de la JIF rassemble toutes les couches sociales, femmes et hommes, sans distinction aucune pour célébrer l'unité, la cohésion et la solidarité » a-t-elle dit.

Les motifs du pagne, a soutenu le Prof. Bakayoko-Ly Ramata, « en forme de deux demi-croissants lunaires distincts mais unis matérialisent l'aspiration de notre pays à atteindre l'égalité Homme/Femme. Ces motifs harmonieusement repartis, symbolisent le vivre-ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'union malgré la diversité ethnique, religieuse et culturelle ». Ainsi, l'union, l'ouverture d'esprit pour l'acceptation de la diversité culturelle et le désir des femmes d'impacter positivement la société ivoirienne sont les maîtres mots qu'il faut retenir des motifs du pagne de la JIF 2021.

Poursuivant la présentation du pagne de la JIF 2021, la ministre a souligné l'engagement du couple présidentiel pour la cause de la femme ivoirienne.

Rappelons que l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU), dans sa résolution 32/142, a institué depuis 1977, la célébration d'une Journée Internationale de la Femme (JIF) dédiée à la promotion des droits de la femme. Célébrée le 8 mars à travers le monde, cette journée offre aux États, l'opportunité de faire le bilan des avancées en matière d'atteinte de l'égalité Homme/Femme et d'autonomisation de la Femme.