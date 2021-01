Cote d'Ivoire: Invité des rédactions de Fraternité Matin - Le ministre Roger Adom face aux journalistes ce jeudi, à la salle Houphouët-Boigny

Modernisation de l'administration et innovation du service public : enjeux, acquis et perspectives ». C'est sur ce thème que le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, Roger Félix Adom, échangera avec les journalistes du groupe Fraternité Matin.

L'occasion sera ainsi offerte au premier responsable de la modernisation de l'administration ivoirienne de se prononcer sur la vision, les missions et les objectifs de son ministère.

Les acquis, depuis la création de ce ministère, seront en bonne place dans les échanges. Le ministre pourra donner plus de détails sur la politique nationale d'information, le dispositif d'accueil des usagers dans les services publics, la dématérialisation des procédures, la maison et le portail du citoyen et bien d'autres innovations.

Les perspectives de ce ministère, essentielles à la modernisation des services publics, permettront d'avoir une idée des grands chantiers du gouvernement dans ce domaine