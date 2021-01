Sénégal: Dr Abdoulaye Niane, président coalition Jotna - «Nous allons instaurer une nouvelle forme d'opposition responsable»

Docteur en Droit, président du parti Téranga Sénégal et nouveau président de la coalition Jotna, Abdoulaye Niane se fixe comme ambition l'instauration d' « une nouvelle forme d'opposition, responsable, quoique pleinement assumée ».

« Nous allons œuvrer à l'élargissement de notre coalition, à sa visibilité, mais surtout à la confection d'une offre programmatique capable de relever le Sénégal », a déclaré, dans l'entretien qu'il a accordé au « Soleil », Abdoulaye Niane, docteur en Droit et nouveau président de la coalition Jotna. Pour lui, le pays fait face à plusieurs contraintes, notamment la crise sanitaire ; d'où l'urgence d'instaurer de nouveaux paradigmes de gestion publique et des méthodes prospectives pour relever le défi d'un monde changeant et désordonné. La coalition Jotna regroupe une frange de l'opposition sénégalaise. Dr Niane, également leader du parti Téranga Sénégal, succède à Bruno d'Erneville, président du parti de l'Action citoyenne. Il se fixe pour mission de mener « la coalition vers un positionnement central dans le landerneau politique sénégalais, avec un programme cohérent, ambitieux et de rupture ».

L'actualité de cette coalition a été marquée par des départs de leaders dont Ousmane Sonko, de Pastef, Boubacar Camara, de « Pcs/Jengu ». Interrogé sur ces défections, Abdoulaye Niane a déclaré : « Oui, nous avons enregistré des départs, et pas des moindres ! Mais, nous avons travaillé pendant longtemps, environ une année, sur les textes fondamentaux de la coalition. Malgré ces coups de semonce, nous nous tenons debout et décidés ».

Le président de Jotna ne semble pas être emballé par des retrouvailles. « Dans le milieu politique, on ne peut jamais exclure, d'une manière catégorique, d'éventuelles retrouvailles, mais bien évidemment, sous réserve que les principes qui nous ont rassemblés dans le passé puissent nous rassembler encore à nouveau », a-t-il souligné. Et de renchérir : « Pour l'instant, nous continuons notre cheminement, sans regret ni état d'âme. Nous avons le cœur léger puisque notre combat est légitime. La coalition Jotna est animée par de vrais patriotes, authentiques, démocrates et mus par le respect de notre histoire culturelle. À ce titre, le pardon est une valeur pour nous. Cependant, nous tâcherons de n'accepter dans notre barque que des Sénégalais responsables et ouverts ».

Une coalition politique et électorale

Le docteur en Droit a réaffirmé l'ancrage de la coalition dans l'opposition. « Notre attitude sera de dénoncer avec vigueur toutes les actions ou politiques qui seront en déphasage avec l'intérêt commun en présentant, bien sûr, des propositions claires afin d'instaurer une nouvelle forme d'opposition, responsable, quoique pleinement assumée », a-t-il indiqué. Et Abdoulaye Niane de relativiser en promettant de souligner, sans hésitation, les options positives prises par le régime. « Malheureusement, a-t-il constaté, elles sont rares ». Le président de Jotna a aussi laissé entendre que leur coalition est à la fois politique et électorale. « Notre compagnonnage est sincère et procède d'un rapprochement programmatique et soigneusement élaboré. Nous travaillons à son aggiornamento pour l'amplifier et surtout l'adapter au contexte mondial perturbé. Notre offre politique est unique », a-t-il dit, ajoutant que la coalition ira aux élections avec toutes ses composantes.

Quid du poids politique des composantes ? Dr Abdoulaye Niane a expliqué que Jotna raisonne plus en termes de qualité que de quantité. Mais, « la réalité politique est assez complexe. Aujourd'hui, le facteur qui détermine le plus le poids de Jotna, c'est notre vision politique de rupture, ce sont les principes, les valeurs et surtout la constance par rapport aux opinions émises », a-t-il averti. Pour lui, il fallait d'abord bâtir une unité de vue et de conscience citoyenne. À présent, a poursuivi Dr Niane, les partis réunis autour de Jotna travaillent à l'élargissement de la plateforme sur ces principes de base documentés et assumés. « Vous allez entendre parler de nous pendant longtemps. Les Sénégalais répondent très favorablement à notre offre politique. Le pays avait véritablement besoin de ce souffle nouveau, cette fraicheur dans l'approche, sans morgue, mais décidée, sincère et ouverte », a-t-il argumenté.