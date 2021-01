Afrique de l'Ouest: Tombés au champ d'honneur au Mali le 13 janvier 2021 - La Côte d'Ivoire a rendu hier un ultime hommage à ses quatre casques bleus

L'émotion était vive hier à la place d'arme, général de corps d'armée Ouattara Thomas d'Acquin de l'Etat major général de l'armée ivoirienne. En présence du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, un ultime hommage y a été rendu aux quatre casques bleus du contingent ivoirien de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali (MNUSMA) tombés au combat le 13 janvier à 95 km au sud de Tombouctou.

Ainsi, la tradition militaire a été respectée dans une atmosphère de tristesse et de recueillements. Visages fermés accompagnés des pas lourds, parents, amis, connaissances et collègues des 4 casques bleus ont pris d'assaut la place d'arme de l'Etatmajor général des armées pour être témoins du dernier passage des héros au quartier général de la grande muette.

Et, quand les dépouilles couvertes du drapeau national ont été annoncées et placées au milieu de la place d'arme, les uns et les autres n'ont pu contenir leur douleur et leurs larmes. L'heure de la séparation avec le fils, l'époux, le neveu, le père, l'ami, le collègue avait sonné. Difficile donc de tenir. Si certains au prix de mille efforts dissimilent comme ils peuvent leurs peines, d'autres ne résistent pas à la douleur et éclatent en sanglots.

Dans cette atmosphère lourde, le président de la République Alassane Ouattara accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko et du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Annadif, est invité à s'incliner devant les dépouilles.

Il est suivi par le chef d'Etat major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia qui, lui, était accompagné par le commandant des forces de la MINUSMA, le général de corps d'armée, Tage Dennis Gyllensporre et du lieutenant-colonel Kouamé Jean-Marie commandant du bataillon ivoirien au sein de la MINUSMA.

Avant leur départ pour le repos éternel, les quatre soldats qui ont perdu leur vie à la recherche de la paix pour leur pays et pour toute la sous-région, ont été tous promus au grade supérieur et faits chevaliers de l'Ordre national à titre posthume par le Premier ministre, ministre de la Défense.

Les insignes de leur grade et décoration ont été remis aux différentes familles éplorées. «Adjudant Doumbia Yacouba, adjudant Bakayoko Adama, sergent-chef Guieguy Amian JeanBaptiste, caporal-chef Bamba Moustapha, vous êtes de retour chez vous sur la terre de vos ancêtres. Vous êtes de retour sur la terre qui vous a vu naître. Vous êtes sur la place d'arme général Ouattara Thomas d'Acquin et la nation toute entière est rassemblée autour de vous. Avec à sa tête le plus illustre d'entre nous, Son Excellence Monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Il a tenu à être présent pour vous témoigner sa reconnaissance pour le sacrifice consenti », a affirmé le chef de l'armée ivoirienne à l'entame de son oraison funèbre.

Poursuivant, le général de corps d'armée la voix pleine d'émotion a demandé à ses soldats tombés au champ d'honneur de partir apaisés. Parce que, selon lui, ils ont réussi leur mort.

«Oui, pour un soldat dont le destin n'est pas de connaitre les délices de la retraite, il n'y a pas meilleure mort que celle qui est la vôtre (... ) D'ailleurs, il vous est facile, en nous observant de près, de la là où vous êtes, d'apercevoir une lueur de fierté au fond de nos yeux embués de larmes (... ) Au repos guerriers. Adieu frères d'arme ! Adieu les gars ! Que Dieu apaise la douleur de vos familles et nous aide à être dignes de votre sacrifice », a prié le général Lassina Doumbia après avoir arraché des larmes au public en revenant sur les circonstances de la mort de quatre soldats issus de l'armée de terre et des forces spéciales.

Selon lui, c'est en mission de reconnaissance qu'une colonne de blindés du bataillon d'infanterie ivoirien a été prise pour cible le mercredi 13 janvier 2021 par les terroristes à 15 Km de la localité de Bambara Maoudé située à 120 km plus au Sud de Tombouctou. «Cet évènement malheureux qui nous afflige tous, ne pourrait nous ébranler dans nos convictions. Bien au contraire notre engagement en sort renforcé. Héros du jour, votre sang versé restera le ferment de notre motivation », a-t-il rassuré les défunts de l'engagement de leurs frères d'arme à continuer le combat pour la paix.