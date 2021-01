Afrique: Dette africaine - Un instrument de domination et de dépendance entretenu par les pays développés

L'Afrique doit parler d'une seule voix pour peser de tout son poids pour l'annulation de sa dette qui est insignifiante au regard de celle des pays développés. Faute de quoi, les créanciers maintiendront toujours le continent dans la précarité, la domination et la dépendance, relèvent les panélistes du Comité de l'Initiative pour l'annulation de la dette africaine (Ciada). Une rencontre virtuelle organisée hier, mercredi, dans le cadre du Forum social mondial 2021.

L 'Afrique, un continent où tout est priorité en matière de développement, s'impose en urgence à tous les Etats. Face à ce retard de développement les dirigeants africains s'ouvrent aux bailleurs de fonds extérieurs qui leur octroient des prêts concessionnels assortis d'un différé d'amortissement de longue durée.

Toutefois, le paiement de ces créances pose problème et s'accumule d'années en années pour ces pays jusqu'à atteindre des seuils assez conséquents, obligeant même les emprunteurs à demander l'annulation, l'effacement ou un moratoire de paiement de la dette surtout lorsque des facteurs endogènes et ou exogènes comme celui relatif à la covid-19 viennent bouleverser tous les agendas.

En rapport à cette pandémie qui a et continue de frapper de plein fouet les économies mondiales, bon nombre de ces pays africains se sont inscrits à l'Initiative pour l'annulation de la dette africaine (Iada) due aux créanciers dont certains pour l'effacement total et d'autres pour un moratoire, une initiative grandement portée par le chef de l'Etat Sénégalais Macky Sall. D'où la posture attentiste et inconvenante des créanciers qui s'entêtent à recouvrer leurs créances. En réponse à tous ces travers, le Comité d'initiative pour l'annulation de la dette africaine (Ciada) dans le cadre du Forum social mondial virtuel2021a organisé hier, mercredi, un panel pour partager les informations sur l'initiative de Dakar pour l'annulation de la dette africaine. A ce panel, Éric Toussaint, porte-parole du Cadtm-International a laissé entendre que sa structure soutient l'annulation totale de la dette africaine.

A ce propos, il dira : « Si cette dette représente un poids extrêmement lourd pour les populations africaines, elle représente une quantité réellement infime au regard des dettes sur le plan mondial ». Pour s'en convaincre, il cite la Belgique qui, pour une population de11 millions d'habitants, soit 100 fois moins que la population de l'Afrique, a une dette égale à l'ensemble de la dette africaine. En clair, « l'addition de la dette publique externe de l'Afrique subsaharienne et de la dette publique externe de l'Afrique du Nord. Donc, la dette publique totale du continent africain est inférieure à la dette de la Belgique. Elle représente ¼ de la dette publique de la France ».

Fort de ceci, poursuit-il : « Dans le portefeuille des créanciers, cette dette est insignifiante ». Subséquemment, « aucun créancier ne sera mis en danger par cette annulation », a-t-il dit. Ce qui lui fera dire : « S'ils ne veulent pas d'annulation, c'est parce qu'ils veulent maintenir le lien de dépendance ». D'ailleurs, « ce n'est même pas strictement une question des montants qui sont remboursés puisque ça représente peu de choses à leurs gains. Donc, les pertes qu'ils feraient ne représenteraient pas un poids énorme ».

Par contre, poursuit-il : « s'ils renoncent à leurs créances, cela signifie qu'ils renoncent à leur instrument de domination, de contrôle, de chantage. Et c'est pourquoi, l'annulation de la dette africaine n'a pas seulement une dimension humanitaire et économique évidente mais une dimension en termes de dignité, d'indépendance, de souveraineté... », a-t-il expliqué. Le co-président du comité d'Initiative pour l'annulation de la dette africaine, l'artiste, musicien et compositeur Youssou Ndour a invité « les Africains à s'unir pour y faire face. Faute de quoi, c'est peine perdue », dira-t-il.

Le lead vocal de préciser : « Mon patron, c'est le président Macky Sall, mais en ce concerne ce projet-là, j'ai une liberté de ton. Et je pense sincèrement qu'on ne doit pas être dans une démarche négative. J'y insiste parce que certains commencent à dire même que si la dette est effacée, les populations n'en tireront pas profit. Mais, je pense qu'on doit revendiquer l'effacement de la dette sous condition et ne pas rentrer dans les détails », a-t-il relevé.