Sénégal: Lutte contre la Covid-19 - Trustafrica remet des masques au personnel soignant

Après avoir débloqué une enveloppe de six millions de F Cfa dès l'annonce des premiers cas de covid-19 en faveur du Sénégal, TrustAfrica a débuté hier, mercredi 27 janvier, une opération de distribution de masques au personnel soignant dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

La Fondation panafricaine et Think-Tank œuvrant pour le développement et l'épanouissement du continent africain et de ses populations va remettre près de 30 mille masques d'une valeur de soixante-dix millions dans les régions de Dakar, de Thiès, de Ziguinchor etc. « Quelque 30 mille masques de qualité pour la protection des équipes en première ligne de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Les hôpitaux, structures de santé et Associations qui travaillent nuit et jour contre la pandémie seront les bénéficiaires de ces équipements en soutien à leurs efforts et engagements auprès des communautés vulnérables. Les masques de la gamme N95 ont été obtenus grâce à l'aide de l'organisation américaine V6 CO Online Medical Supplies », a indiqué le communiqué parvenu à notre rédaction.

Son Directeur Exécutif, Dr Ebrima Sall a rappelé que TrustAfrica a pour objectif de «venir en aide aux populations les plus vulnérables de notre très cher continent ». « Ce don modeste destiné aux membres du corps médical de nos hôpitaux et centres de santé qui sont aujourd'hui débordés du fait de la pandémie, c'est vraiment petit par rapport à ce que nous voulons faire pour notre continent. Nous en profitons pour remercier notre partenaire V6 CO Online Medical Supplies pour ce don qui vient à l'heure », a ajouté le Directeur exécutif de TrustAfrica.

Pour rappel, TrustAfrica a eu les mêmes gestes en faveur du Zimbabwe et de la Gambie.