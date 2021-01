Algérie: Covid-19 - Au moins 2.176.000 décès dans le monde

Geneve — La pandémie de Covid-19 a fait au moins 2.176.000 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles jeudi.

Plus de 100.829.870 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 61.298.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de mercredi, 16.585 nouveaux décès et 584.147 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 3.618 nouveaux morts, le Royaume-Uni (1.725) et le Mexique (1.623).

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 220.161 morts et 8.996.876 cas, l'Inde avec 153.847 morts (10.701.193 cas), le Mexique avec 153.639 morts (1.806.849 cas), et le Royaume-Uni avec 101.887 morts (3.715.054 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 181 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Slovénie (165), le Royaume-Uni (150), la République tchèque (149) et l'Italie (144).

L'Europe totalisait jeudi à 11H00 GMT 719.737 décès pour 32.732.486 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 584.064 décès (18.497.558 cas), les Etats-Unis et le Canada 448.711 décès (26.358.475 cas), l'Asie 238.186 décès (15.062.139 cas), le Moyen-Orient 96.371 décès (4.652.436 cas), l'Afrique 87.986 décès (3.495.128 cas), et l'Océanie 945 décès (31.656 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des autorités compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).