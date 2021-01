Algérie: Révision de la loi portant régime électoral - Goudjil souligne "la justesse de la voie" adoptée par le président Tebboune

Alger — Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a souligné, jeudi à Alger, "la justesse de la voie" adoptée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le processus de révision de la loi organique portant régime électoral, mettant l'accent sur "l'approche consultative" privilégiée dans le débat pour enrichir ce texte.

"Intervenant au début de la réunion, le président du Conseil de la Nation par intérim, M. Salah Goudjil, a insisté dans une brève allocution sur la justesse de la voie adoptée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la révision de la loi organique relative au régime électoral, mettant en valeur l'approche consultative mise en avant dans le cadre du débat et de l'enrichissement de ce texte", indique un communiqué du Conseil de la Nation, publié à l'issue d'une réunion du Bureau du Conseil élargi aux présidents des groupes et au questeur parlementaires.

M.Goudjil a "tenu à rappeler, par ailleurs, que cette mouture soumise au débat et à l'enrichissement de la classe politique constitue une synthèse politique, juridique et organisationnelle bien élaborée et qui a pris en considération les souhaits et les ambitions des acteurs politiques", ajoute le communiqué.

Citant le président du Conseil de la Nation par intérim, le communiqué souligne que cette mouture (de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral) est "susceptible de prendre en compte après son enrichissement, la situation actuelle et les perspectives d'avenir du pays".

Elle constituera ainsi, "la pierre angulaire dans l'œuvre de fortification et de préservation du front interne en garantissant la véritable pratique démocratique dont l'objectif principal est la consolidation de la primauté du principe de pouvoir du peuple et son droit au libre choix de ses

représentants au niveau du Parlement et des autres assemblées élues en toute souveraineté et liberté tout en veillant à la réelle concrétisation du principe d'égalité des chances et de l'équité entre tous en matière d'accès aux assemblées élues".

La réunion a été également l'occasion de "proclamer la vacance du siège de M. Moussa Cherchali dit Mostefa, membre du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel, pour cause de décès", ajoute le communiqué.

Lors de cette réunion, "le Bureau du Conseil de la Nation a approuvé les propositions du programme d'action des commissions permanentes notamment en matière de séances d'audition des membres du Gouvernement, des missions d'information et des activités liées à la promotion de la culture parlementaire".

Pour sa part, "la Commission de l'Agriculture, du Développement rural du Conseil de la Nation organisera le mardi 09 février 2021, une séance d'audition de M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural autour du thème : +Le secteur de l'Agriculture et Développement rural : Les défis du présent et de l'avenir+", conclut le communiqué.