Madagascar: Le pays, un candidat sérieux à la qualification au Mondial ?

Si elle n'a lieu que dans deux ans, la Coupe du Monde 2022 est déjà dans la tête de beaucoup de joueurs. Pour les bookmakers aussi, le Mondial est déjà un objectif et les premières cotes permettent de connaître les favoris au titre.

Dans un peu moins de 24 mois, la Coupe du Monde au Qatar sera lancée. Ce Mondial, qui se déroulera pour la première fois au mois de décembre, est très attendu, notamment en raison de l'attribution de la compétition par la FIFA. Les stades vont être scrutés, le bien-être des salariés et des habitants également, et la compétition s'annonce plutôt belle. En effet, pour la première fois, les joueurs arriveront au tournoi en pleine forme puisqu'ils n'auront qu'une demi-saison entre les jambes.

Si le Mondial a lieu dans 2 ans, certaines équipes détachent très clairement leur épingle du jeu pour le rôle de favorites. La France, le Brésil et l'Allemagne sont les trois équipes à battre selon le site spécialisé dans les paris sportifs. Logiquement, les Bleus ont la plus petite cote pour remporter la compétition, puisqu'ils sont champions du Monde en titre. La nouvelle génération tricolore, emmenée par Kylian Mbappé, mais également des joueurs confirmés comme Antoine Griezmann et Paul Pogba, a de beau jour devant elle et postule évidemment à sa propre succession. Un fait rarissime.

Le Brésil, de son côté, est retenu parmi les favoris comme lors de chacune des Coupes du Monde. Recordmans des titres avec 5 étoiles sur le maillot, les Brésiliens ont tout le temps des joueurs de niveau international. Neymar, qui aura trente ans lors du tournoi, aura à coeur de porter son pays vers le sacre puisque ce sera sa dernière occasion d'être le leader de la nation.

Au rayon des équipes africaines, la première sélection parmi les vainqueurs potentiels est l'Egypte, avec une cote de 101,00. Les Pharaons arrivent devant le Sénégal (151,00) ou encore la Côte d'Ivoire (151,00). Et Madagascar dans tout ça ? Absente de la liste des vainqueurs potentiels, la sélection malgache pourrait toutefois créer la surprise au terme de la phase de qualifications de la Zone Afrique. Emmenée par Nicolas Dupuis depuis 2017, l'équipe a grandement évoluée grâce à l'apport du technicien puisqu'il a permis à Madagascar d'arracher une place pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une première pour le pays. Autre exploit à son actif, il a aussi emmené l'équipe en quart de finale (élimination contre la Tunisie) pour une première. Avant ça, Dupuis avait notamment battu le Nigeria au premier tour (2-0) et éliminé la République Démocratique du Congo en huitième de finale (2-2, 4-2 aux tirs au but).

Dernièrement, après un quiproquo administratif, la fédération malgache a décidé de prolonger le contrat du technicien de 51 ans, qui est aussi passé par Fleury en National 2, de quatre saisons supplémentaires. Madagascar doit donc encore poursuivre sa progression pour espérer disputer son premier Mondial en 2022, et pourquoi pas devenir une équipe bien difficile à battre.