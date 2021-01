Angola: Les recettes fiscales baissent de 2% en 2020

Ndalatando — Avec la perception de 6,3 millions de kwanzas, la province de Cuanza Norte a enregistré une baisse de 2% des recettes fiscales en 2020, par rapport aux 6,6 millions collectés 2019.

Les données officielles parvenues lundi à l'Angop indiquent que ce chiffre a été collecté dans trois répartitions fiscales, affectées à l'Administration générale des impôts (AGT), qui opèrent à Ndalatando (chef-lieu de cette province).

Avec une collecte de 3,5 milliards de kwanzas, (soit 55,1% des recettes générales), la répartition fiscale de Cambambe a fait entrer beaucoup de recettes dans le coffre de l'État, puisqu'il y a dans la région, le plus grand parc industriel et le plus gros contributeur de la province.

La répartition de Cazengo a perçu deux milliards de kwanzas, soit 31,5%, par contre la municipalité d'Ambaca a collecté 8,4 millions de kwanzas (13,3%).

Les données officielles parvenues lundi à l'Angop indiquent que ce chiffre a été collecté dans trois répartitions fiscales, affectées à l'Administration générale des impôts (AGT), qui opèrent à Ndalatando (chef-lieu de cette province).

Avec une collecte de 3,5 milliards de kwanzas, (soit 55,1% des recettes générales), la répartition fiscale de Cambambe a fait entrer beaucoup de recettes dans le coffre de l'État, puisqu'il y a dans la région, le plus grand parc industriel et le plus gros contributeur de la province.

La répartition de Cazengo a perçu deux milliards de kwanzas, soit 31,5%, par contre la municipalité d'Ambaca a collecté 8,4 millions de kwanzas (13,3%).