Algérie: L'université se dirige vers l'autonomie en matière de gestion et de pédagogie

Oran — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a souligné que l'université se dirige vers l'autonomie en matière de gestion et de pédagogie et la consolidation de sa relation avec l'environnement socio-économique afin de répondre à ses besoins.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision "El-Bahia", diffusé mercredi soir, il a déclaré que les efforts sont concentrés, dans le cadre du projet de loi régissant le secteur de l'enseignement supérieur, examiné par le corps universitaire, sur l'autonomie des établissements universitaires dans la prise de décisions pédagogiques, scientifiques et administratives et de gestion.

L'autonomie de l'université s'opérera progressivement à commencer par des décisions centrales qui seront transférées aux établissements universitaires, a indiqué le ministre, déclarant que dans le cadre de cette démarche, l'université doit s'adapter avec son environnement économique et social et doit répondre aux besoins de son environnement en matière de spécialités.

Au passage, Abdelbaki Benziane a insisté sur la nécessité de prendre en considération l'employabilité des diplômés et de ne pas s'orienter vers le développement des spécialités qui n'ont pas de relation avec l'environnement économique et social dont se trouve l'étudiant.

Au sujet de la relation de l'université avec son environnement, il a fait savoir que la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, adoptée depuis juillet 2020, repose sur un processus de consolidation de la relation entre le secteur et les entreprises économiques et sociales.

Dans le même ordre d'idées, M. Benziane a fait savoir que son département ministériel a ouvert plusieurs ateliers par le biais de groupes de travail avec tous les secteurs dont le commerce, la pêche, les mines, l'énergie, le Conseil national économique et social (CNES), le Conseil de l'environnement

et la Confédération du patronat, "pour définir des projets de coopération", en plus de la signature d'accords pour créer le cadre juridique et les facilités nécessaires aux chercheurs dans le travail escompté.

Abordant l'ouverture de l'université sur l'environnement international, le ministre a annoncé le passage, dans les conventions de coopération avec des universités étrangères qui se limitait seulement à l'aspect académique, à une relation de jumelage ouverte sur l'environnement économique de l'université.